Kako ne pogriješiti? I Ukrajina šalje Leleka na Eurosong!

Velikom pobjedom sastava LELEK s pjesmom "Andromeda", koje će u ime Hrvatske otputovati u Beč na Eurosong, zaključeno je još jedno izdanje Dore.

Međutim, komentatori i europski fanovi mogli bi ostati zbunjenima zbog - imena. Naime, samo tjedan dana prije nas, Ukrajina je održala svoj izbor za Eurosong Vidbir, kada je postalo jasno da će ratom izmučenu zemlju u Beču predstavljati LELÉKA s pjesmom "Ridnym".

Ime "Leléka" pritom nosi dvostruko značenje: to je umjetničko ime pjevačice i autorice Viktorije Leléke, ali i naziv njezina ukrajinsko-njemačkog folk-jazz sastava koji je s njom nastupao i gradio prepoznatljiv zvuk posljednjih godina. Od deset izvođača na natjecanju, ona je pobijedila s 20 bodova, što je maksimum kojeg je mogla dobiti, ostavivši iza sebe izvođače koji su nastupali na Eurosongu ranijih godina.

Leléka je rođena 10. studenog 1990. u Peršotravensku u tadašnjoj Ukrajinskoj SSR (danas grad nosi ime Šahtarske, u Dnjipropetrovskoj oblasti). U biografijama se često ističe da je rano pokazivala interes za scensku umjetnost i glas, ne samo kao pjevanje, nego kao način pripovijedanja i izražavanja emocija, što će kasnije postati okosnica njezina autorskog pristupa.

Za razliku od mnogih pjevačica koje najprije ulaze u glazbene škole, Lelékin put počinje kroz izvedbene umjetnosti: diplomirala je (preddiplomski studij) glumu/izvedbene umjetnosti na kijevskom sveučilištu I. K. Karpenko-Kary (kazalište, film i televizija). Kasnije se usmjerila na glazbu u Njemačkoj: studirala je jazz vokal pod mentorstvom pjevačice Céline Rudolph, a zatim i kompoziciju na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber u Dresdenu, gdje je stekla i diplomu iz kompozicije.

Ta kombinacija glumačke škole i jazz-obrazovanja vidljiva je u njezinim nastupima: interpretacija joj je “scenska”, a fraziranje i improvizacijska sloboda dolaze iz jazza.

Sastav Leléka osnovala je za vrijeme boravka u Berlinu 2016. kao folk-jazz kvartet. U ranim postavama bili su (uz nju) klavir, kontrabas i bubnjevi; postava se s vremenom mijenjala, ali jezgra projekta—spoj ukrajinske tradicije i modernog jazz jezika — ostala je ista.

Bend je u prvim godinama privukao pažnju nagradama i festivalima, uključujući pobjedu na Creole – Global Music Contest (2017.) i priznanje na International Jazzwoche Burghausen (2018.). O njima su pisali i jazz mediji izvan Njemačke, ističući način na koji ukrajinske melodije i tekstovi dobivaju novo ruho kroz improvizaciju i suvremenu produkciju.

U diskografiji se ističu izdanja poput albuma "Tuman2 (2019.) i "Sonce u Serci" (2021.), te kasnija izdanja i suradnje. Paralelno, Viktorija je razvijala i osobne projekte izvan klasičnog folk-jazz okvira, među njima i eksperimentalniji, elektronički/art-pop smjer koji se spominje u biografijama.

Službene eurovizijske objave naglašavaju da "Ridnym" donosi emotivnu, intimnu priču, na što upućuje i naslov, dok je nastup na Vidbiru istaknut kao snažno interpretiran i atmosferičan, u skladu s Lelékinim dosadašnjim spojem folklorne emotivnosti i jazz izražajnosti. Pjesma je isprva bila kompletno na ukrajinskom, no u konzultacijama s glazbenom producenticom Vidbira i nekadašnjom pobjednicom Eurosonga Jamalom, odlučila je uklopiti i engleski tekst.

Njezina biografija — od glumačkog obrazovanja u Kijevu, preko jazz studija u Njemačkoj, do formiranja prepoznatljivog berlinskog folk-jazz projekta - u "Ridnym" dobiva novu, masovnu pozornicu, a njezin put moći će se pratiti u drugom dijelu drugog polufinala.

