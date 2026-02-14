Spoj mladosti i istarske čakavice pokazao se kao dobra kombinacija za finale Dore!

Bend iz Istre Ritam Noir eksplozivnim nastupom pokazao je zašto je zasluženo među finalistima Dore.

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su ovoga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Aston Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026.

Jedno od pozitivnih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja je rock bend iz Istre Ritam Noir, koji se s rednog broja jedan plasirao u finale s pjesmom "Profumi di mare". Da se ovaj spoj mladosti i iskustva te istarske čakavice i rock ritmova pokazao kao dobra kombinacija, pokazale su i ovacije fanova ispred bine koje su pljeskom ispratili Istrijane.

Ritam Noir - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Ritam Noir - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Grupu Ritam Noir čine Đole Macola, Lara Ulika Razzi, Denis Vitasović, Enea Popović i Isaura Nika Šeperović, a "Profumi di mare" je prva zajednička pjesma. Okupio ih je Zoran Đorđević, poznatiji pod imenom Đole Macola, iskusni glazbenik s više od 45 godina aktivnog bavljenja glazbom, svirajući s brojnim istaknutim imenima hrvatske i regionalne scene: grupom Atomsko sklonište, Liviom Morosinom više od 25 godina, Radom Šerbeđžijom osam godina, Alenom Vitasovićem tri godine te kratko s Dadom Topićem.





Đole Macola, Ritam Noir - 1 Foto: YouTube Screenshot

Ritam Noir Foto: Josip Moler / CROPIX

Zoran Đorđević - 4 Foto: Nova TV

Njega smo mogli pratiti i u showu Nove TV "Tko to tamo pjeva", no on nije jedini član svoje obitelji kojeg smo imali priliku pratiti. Naime, njegova kći je Eni Đorđević, koja je sudjelovala u MasterChefu 2024. i došla do Top 4, a na društvenim mrežama posljednjih tjedana isticala je potporu pjesmu "Profumi di mare".

