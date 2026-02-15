Video obišao mreže! Prija pala na pozornici pa nastavila pjevati kao da se ništa nije dogodilo

Aleksandra Prijović pala je na pozornici, a neugodan trenutak brzo je pretvorila u simpatičnu anegdotu večeri.

Aleksandra Prijović održala je veliki koncert za Dan zaljubljenih u prepunoj dvorani u Ludwigsburgu u Njemačkoj. Ipak, večer nije prošla bez neočekivanog trenutka, piše Kurir.

Naime, Prija je doživjela peh na pozornici. Na samom početku pjesme ''Totalna anestezija'' spotaknula se na bini i pala na koljena.

Iako je na trenutak djelovala zbunjeno, situaciju je brzo okrenula na šalu i nastavila nastup kao pravi profesionalac.

''Idemooo… E, neka se i meni ovo dogodilo! Moralo se i to jednom dogodit'', rekla je uz osmijeh te je brzo ustala i nastavila pjevati, na oduševljenje publike.

Nakon povratka u Beograd, za Kurir je iskreno progovorila o nezgodi na pozornici i otkrila kako se osjeća.

''Pala sam, dobro sam se udarila, iznenada. U tom trenutku sam se zbunila, odjednom sam se našla na podu – zapela sam za tepih ili za hlače, stvarno ne znam. Dobro je, nije ništa strašno kako je moglo biti. Slal su mi poruke moji, mama je prva vidjela, kaže da sam elegantno pala. Malo me boli koljeno, ali ništa strašno'', rekla je Prija.

