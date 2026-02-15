Topli prizori iz doma Meghan i Harryja iznenadili javnost, njihova dječica ponovno su u fokusu

Meghan Markle za Dan zaljubljenih iznenadilo je svoje pratitelje na Instagramu prizorom iz privatnog života.

Meghan Markle raznježila je pratitelje na društvenim mrežama dirljivom objavom za Valentinovo, koju je posvetila princu Harryju i njihovoj djeci.

Naime, na Instagramu je objavila prizor iz sunčane Kalifornije. Nasmijani princ Harry u naručju drži četverogodišnju Lilibet, dok djevojčica u ruci nosi crvene balone.

Fotografija odiše toplinom i obiteljskom bliskošću, a Meghan ju je dodatno začinila emotivnom porukom.

''Ovo dvoje + Archie = moje zauvijek Valentinovo'', napisala je ne zaboravivši pritom ni sedmogodišnjeg sina Archieja, koji se ne vidi na fotografiji.

U posljednje vrijeme Meghan sve češće dijeli djeliće njihova privatnog života u SAD-u, otkrivajući toplije i opuštenije obiteljske trenutke. Iako je ranije bila vrlo suzdržana kada je riječ o djeci, čini se da sada polako otvara vrata intime.

Takve objave i dalje su rijetke, zbog čega svaka nova fotografija izaziva velik interes javnosti.

