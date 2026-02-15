Oskudna haljina zadala joj je pravu muku, rukama je pridržavala dekolte da ne pokaže previše

Na crvenom tepihu prestižnog Berlinalea, lijepa glumica blistala je u smjeloj kreaciji, no duboki izrez zahtijevao je dodatnu pažnju pred brojnim fotografima.
Na crvenom tepihu prestižnog filmskog festivala Berlinale, Haley Lu Richardson privukla je sve poglede odvažnim modnim izdanjem.
Glumica je na premijeru filma ''Good Luck, Have Fun, Don’t Die'' stigla u haljini boje pudera, ukrašenoj perjem i svjetlucavim detaljima.
Haley Lu Richardson Foto: Profimedia
Iako je kreacija izgledala bajkovito, haljina joj je tijekom večeri zadavala muke. Duboki dekolte zahtijevao je stalnu pažnju, pa je glumica u nekoliko navrata morala diskretno pridržavati izrez kako bi izbjegla nezgodne trenutke pred brojnim fotografima.
Haley Lu Richardson Foto: Profimedia
Unatoč modnim izazovima, Haley je zračila samopouzdanjem i širokim osmijehom. Kosu je podigla u ležernu punđu s opuštenim pramenovima, dok je suptilan make-up dodatno naglasio njezinu prirodnu ljepotu. Smjela kombinacija glamura i odvažnosti osigurala joj je jedno od zapaženijih izdanja ovogodišnjeg Berlinalea.
Haley Lu Richardson Foto: Profimedia
