Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca

Mladi student Akademije likovnih umjetnosti prerano je izgubio život u teškoj nesreći u Sarajevu, a njegov otac poznati je glazbenik.

U teškoj nesreći koja je potresla Sarajevo život je izgubio 23-godišnji mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić. Ovaj mladić u glavnom gradu Bosne i Hercegovine studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti.

Inače, Erdoan je sin Armana Morankića, poznatog glazbenika iz Brčkog, piše Dnevni Avaz.

Glazbenik je javnosti poznat iz emisije ''Nikad nije kasno'', gdje je 2024. godine stigao do samog finala i osvojio simpatije brojnih gledatelja.

Tada je s ponosom pričao i o svojim sinovima blizancima, Ardijanu i Erdoanu, piše Dnevni Avaz. Otkrio je tada i da su obojica imali talent za glazbu, ali da ih nikada nije forsirao da krenu tim stopama.

''Ardijan studira komparativnu književnost, a Erdoan je upisao likovnu akademiju. Obojica su više nego zaslužili da studiraju to. Bili su jako talentirani za glazbu, ali nisu imali neku želju da se time bave što meni nije ni smetalo jer su puno mirnijeg karaktera od mene. Možda i ne bi mogli napraviti nešto posebno u glazbi, osim ako ne postanu vrhunski pa da budu glazbenici u simfonijskom orkestru, što je dugotrajan put. Zato ih nikada nisam ni forsirao da se time bave jer ih nisam vidio ni na nekoj sceni, niti u nekim klubovima'', rekao je Arman svojedobno za Grand.

