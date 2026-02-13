Bilo je to 2009. godine: Pogledajte kako su poznati Hrvati tulumarili u kultnom zagrebačkom klubu

Saloon je te večeri još jednom potvrdio status kultnog mjesta zagrebačkog noćnog života. Na jednom mjestu okupila su se najpoznatija lica domaće scene, a atmosfera je bila ispunjena glamurom i nostalgijom. Fotografije s proslave i danas bude uspomene na zlatna vremena izlazaka u metropoli.

Davne 2009. godine kultni zagrebački noćni klub Saloon proslavio je svoj 39. rođendan, a ta je večer okupila brojna poznata lica domaće javne scene.

Saloon je desetljećima slovio kao jedno od omiljenih mjesta za izlaske, a njegova rođendanska proslava bila je pravi društveni događaj o kojem se dugo pričalo.

39. rođendan Saloona - 1 Foto: Marijan Delija/Pixsell

39. rođendan Saloona - 2 Foto: Marijan Delija/Pixsell

Na zabavi su se pojavile brojne zvijezde koje su rado pozirale fotografima i pokazale da se u Saloon uvijek dolazilo s osmijehom.

Proslava 39. rođendana kultnog Saloona, 2009. godina Foto: Marijan Delija/Pixsell

Proslava 39. rođendana kultnog Saloona, 2009. godina Foto: Marijan Delija/Pixsell

Proslava 39. rođendana kultnog Saloona, 2009. godina Foto: Marijan Delija/Pixsell

Među uzvanicima bila je i Alka Vuica, koja je nosila titulu kume kluba, zatim Stephan Lupino, Robert Prosinečki, Mirna Berend, Rajko Dujmić i brojni drugi.

Proslava 39. rođendana kultnog Saloona, 2009. godina Foto: Marijan Delija/Pixsell

39. rođendan Saloona - 1 Foto: Marijan Delija/Pixsell

Proslavi je prisustvovao i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

39. rođendan Saloona - 3 Foto: Marijan Delija/Pixsell

Fotografije bude nostalgiju za vremenima kada je zagrebački noćni život imao poseban sjaj, a Saloon bio nezaobilazna adresa poznatih Hrvata.

Te je večeri ondje bila i Maja Šuput. Tada je imala smeđu kosu i nosila je šiške. Kako je izgledala 2009. godine pogledajte OVDJE.

