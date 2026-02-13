Mikaela Shiffrin objasnila kako je ostala bez pola obrve baš prije Olimpijskih igara

Dok se na Zimskim olimpijskim igrama 2026. očekuju njezini novi sportski podvizi, Mikaela Shiffrin ovih je dana u središtu pozornosti zbog nečeg drugog.

Skijašica Mikaela Shiffrin poznata je po preciznim i brzim zavojima na skijaškim stazama, no obrijati tanku crtu na obrvi pokazalo se znatno zahtjevnijim zadatkom.

Pažljiviji fanovi mogli bi tijekom Zimskih olimpijskih igara 2026. primijetiti da desna obrva američke skijašice izgleda malo drugačije. No, iza novog izgleda krije se priča, koju je Mikaela odlučila podijeliti s pratiteljima.

Mikaela Shiffrin - 3 Foto: Instagram

U videu objavljenom na Instagramu otkrila je kako već godinama ima ožiljak na desnoj obrvi.

''Imam ožiljak od prije dosta godina, zaradila sam ga dok sam vježbala ravnotežu. Pala sam s te sprave – svojom greškom – i rasjekla obrvu. Plastični kirurg mi je zašio obrvu s 30 šavova. Nisam ni znala da je to moguće, ali eto – jest.''

Od tada joj je ostao mali ožiljak, zbog kojeg dlačice na tom dijelu rastu malo čudno. Dosad je to prikrivala čupanjem i podrezivanjem, no u Olimpijskom selu odlučila je isprobati nešto novo – uzeti britvicu u ruke.

''Pomislila sam: što ako, umjesto da pokušavam sakriti ožiljak, jednostavno to prihvatim i obrijem malu crtu? Vidjela sam kul ljude s crtama na obrvama i pomislila – ma koliko loše može ispasti?''

Na početku videa pokušala je sve prekriti šminkom, ali brzo je odustala.

Mikaela Shiffrin - 5 Foto: Instagram

''Problem je što mi se šminka skine kad se znojim'', priznala je i dodala kako se najviše znoji upravo iznad gornje usne i na obrvama – točno ondje gdje nalegnu skijaške naočale.

''Velika je vjerojatnost da ću u cilj ući s pola obrve'', našalila se.

''Eto, sad znate, upsi!'' dodala je uz opis videa.

Iako cijelu situaciju doživljava s humorom, trostruka olimpijska pobjednica imala je i poruku za obožavatelje. Na svojim četvrtim Igrama ponovno će biti pod povećalom javnosti, pa je kroz smijeh poručila: ''Pouka priče je: ako me vidite u idućih nekoliko tjedana dok mi obrva ponovno raste – s pola obrve na Olimpijskim igrama – niste me vidjeli. Kužite?''

Mikaela Shiffrin - 2 Foto: Instagram

Njezin smisao za humor brzo su prihvatili i kolege iz reprezentacije. Brzoklizačica Erin Jackson, jedna od stjegonoša na svečanom otvaranju, u komentarima je duhovito poručila: ''Tražim gdje da sredim obrve na Igrama... Kod tebe neću ići.''

Tko je Mikaela?

Mikaela Shiffrin američka je alpska skijašica i jedna od najuspješnijih sportašica u povijesti zimskih sportova. Rođena 13. ožujka 1995. u Vailu u Coloradu, na skije je stala gotovo čim je prohodala, a već sa 15 godina debitirala je u Svjetskom kupu.

Mikaela Shiffrin - 2 Foto: Profimedia

Svjetsku slavu stekla je vrlo rano. Na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., sa samo 18 godina, osvojila je zlato u slalomu i postala jedna od najmlađih olimpijskih pobjednica u alpskom skijanju. U Pjongčangu 2018. dodala je još jedno olimpijsko zlato te potvrdila status prve dame svjetskog skijanja.

Tijekom karijere osvojila je brojne medalje na svjetskim prvenstvima te više puta podizala Veliki kristalni globus kao ukupna pobjednica Svjetskog kupa. Posebno je impresivna činjenica da drži apsolutni rekord po broju pobjeda u Svjetskom kupu – i u muškoj i u ženskoj konkurenciji – čime je ispisala povijest sporta.

Mikaela Shiffrin - 3 Foto: Profimedia

Iako je karijeru izgradila kao tehnička specijalistica, dominantna u slalomu i veleslalomu, Shiffrin je s vremenom postala konkurentna u gotovo svim disciplinama, uključujući superveleslalom i spust. Upravo ta svestranost izdvaja je od mnogih prethodnica.

Osim po sportskim uspjesima, Mikaela je poznata i po otvorenosti prema javnosti. Ne skriva koliko su pritisak, očekivanja i osobni izazovi sastavni dio života vrhunskog sportaša. Upravo zbog kombinacije talenta, discipline i iskrenosti mnogi je smatraju jednom od najvećih sportskih ikona njezine generacije.

Mikaela Shiffrin - 1 Foto: Profimedia

