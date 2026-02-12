Odabrano je prvih osam finalista Dore 2026., tko vam je najbolji?

Gotovo je prvo polufinale Dore 2026., u kojem smo dobili prvih osmero finalista, a vi nam u anketi odgovorite tko vam je najbolji.

Hrvatska od 12. do 15. veljače bira predstavnika za Eurosong putem nacionalnog izbora Dora. U studiju Anton Marti dvanaest izvođača se predstavilo u prvom polufinalu, a u velikom finalu našlo se mjesta za samo njih osmero.

U završnicu natjecanja ušli su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap, a sve o prvom polufinalu pročitajte OVDJE.

Dojmovi iz polufinala se tek sada stišavaju, a ovih osmero natjecatelja sada se pripremaju za završnicu u nedjelju. No tko je po vama imao najbolji dojam, otkrijte u anketi.

Tko je vaš favorit od prvih osam finalista Dore 2026.? Lima Len - Raketa

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Alen Đuras - From Ashes to Flame

Ananda - Dora

Noelle - Uninterrupted

ToMa - Ledina

LELEK - Andromeda

Cold Snap - Mucho Macho Lima Len - Raketa

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Alen Đuras - From Ashes to Flame

Ananda - Dora

Noelle - Uninterrupted

ToMa - Ledina

LELEK - Andromeda

Cold Snap - Mucho Macho Ukupno glasova:

Pobjednik Dore bit će izabran kombinacijom glasova publike i žirija, kojeg će činiti četiri regionalna (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te četiri međunarodna (San Marino, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo i Luksemburg).

Mnogi hvale nastup Danijele Martinović u revijalnom dijelu, o čemu više pročitajte OVDJE.

Gdje su danas članovi grupe koja je pobijedila na prvoj Dori? Više o njima saznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li vidjeli sina Davora Bilmana? Njegova fotka odmah će privući pažnju mnogih!

Pogledaji ovo Celebrity Senzualna izvedba Jasmine Makote privukla je puno pažnje na Dori!