Fanovi Dore podijeljeni oko favoritkinja: "Hrvatska tradicija traži odvjetnika''

Najveće favoritkinje, djevojke iz grupe LELEK izazvale su oprečna mišljenja na društvenim mrežama.
Sve o prvom polufinalu pročitajte OVDJE.
Najiščekivaniji nastup u četvrtak je bio onaj peteročlanog ansambla LELEK, koji je odmah pri objavi pjesme "Andromeda" postao favorit za pobjedu. Njihov nastup osvrnuo se na tetoviranje mladih kršćanki na području pod turskom vlasti, a uključivao je rad kamere i pirotehniku.
I dok jedan dio tvrdi kako su djevojke napravile odličan posao, ima i onih koji su nezadovoljni izvedbom, pogotovo onom vokalnom.
lelek su nacionalistički izdrk i ništa više #dora2026— kolacic (@oldiesunshine) February 12, 2026
OKAY, LELEK WON!— Saint Poliglota (@SaintPoliglota) February 12, 2026
The best staging so far.#dora2026
Lelekice, cure, onaj salute na "isprate vojnike" mora ća #dora2026 pic.twitter.com/TXaUGbVUse— Draaga (@besimash) February 12, 2026
Gospođe idu u Europu, ali moraju popraviti to pjevanje #Dora2026— cactus_panda (@cactus_panda25) February 12, 2026
Lelek nek leleču i dalje. Hrvatska tradicija traži odvjetnika. #dora2026— Pece Acev (@PeceAcev) February 12, 2026
Mogu shvatit objektivno hype oko Lelekica al više mi je ovo deračina i dosada #dora2026— iva (@britneysavedme) February 12, 2026
Što je najgore, nije 😭— Lebensberaterin (@Ena_Master) February 12, 2026