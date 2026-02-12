Fanovi Dore podijeljeni oko favoritkinja: "Hrvatska tradicija traži odvjetnika''

Najveće favoritkinje, djevojke iz grupe LELEK izazvale su oprečna mišljenja na društvenim mrežama.

Hrvatska od 12. do 15. veljače bira predstavnika za Eurosong putem nacionalnog izbora Dora. U studiju Anton Marti dvanaest izvođača se predstavilo u prvom polufinalu, a u velikom finalu bit će mjesta za samo njih osmero.

Sve o prvom polufinalu pročitajte OVDJE.

Najiščekivaniji nastup u četvrtak je bio onaj peteročlanog ansambla LELEK, koji je odmah pri objavi pjesme "Andromeda" postao favorit za pobjedu. Njihov nastup osvrnuo se na tetoviranje mladih kršćanki na području pod turskom vlasti, a uključivao je rad kamere i pirotehniku.

I dok jedan dio tvrdi kako su djevojke napravile odličan posao, ima i onih koji su nezadovoljni izvedbom, pogotovo onom vokalnom.

S kojim komentarima se slažete? S onim pozitivnima

S onim negativnima S onim pozitivnima

S onim negativnima Ukupno glasova:

lelek su nacionalistički izdrk i ništa više #dora2026 — kolacic (@oldiesunshine) February 12, 2026

OKAY, LELEK WON!

The best staging so far.#dora2026 — Saint Poliglota (@SaintPoliglota) February 12, 2026

Gospođe idu u Europu, ali moraju popraviti to pjevanje #Dora2026 — cactus_panda (@cactus_panda25) February 12, 2026

Lelek nek leleču i dalje. Hrvatska tradicija traži odvjetnika. #dora2026 — Pece Acev (@PeceAcev) February 12, 2026

Mogu shvatit objektivno hype oko Lelekica al više mi je ovo deračina i dosada #dora2026 — iva (@britneysavedme) February 12, 2026