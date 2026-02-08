Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše

Lidija Bačić sinoć je u Velikoj Gorici spojila fašničku razigranost i seksepil te oduševila publiku koncertom koji je privukao sve poglede.

Velika Gorica sinoć je gorjela u ritmu dobre zabave. U sklopu fašničkih događanja, na pozornicu je stala Lidija Bačić i priredila koncert o kojem će se još dugo pričati.

Brojna publika okupila se kako bi zapjevala i zaplesala uz njezine najveće hitove, a atmosfera je od prve do posljednje pjesme bila – usijana.

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 6 Foto: Marko Seper/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 5 Foto: Marko Seper/Pixsell

Posebnu pažnju privukao je Lidijin scenski look. U duhu fašnika, popularna pjevačica maskirala se u mačku, a sve je upotpunila izazovnim kožnim kompletom koji je istaknuo njezinu figuru i bez sumnje privukao sve poglede. Mačkaste uši i samouvjeren nastup dali su cijelom koncertu dodatnu dozu razigranosti i provokativnog šarma.

Lidija Bačić Lille - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 4 Foto: Marko Seper/Pixsell

Lidija je, kao i uvijek, bila odlično raspoložena, često komunicirala s publikom i zahvalila Velikogoričanima na sjajnoj energiji.

