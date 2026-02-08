Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše

Lidija Bačić sinoć je u Velikoj Gorici spojila fašničku razigranost i seksepil te oduševila publiku koncertom koji je privukao sve poglede.
Brojna publika okupila se kako bi zapjevala i zaplesala uz njezine najveće hitove, a atmosfera je od prve do posljednje pjesme bila – usijana.
Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell
Lidija Bačić Lille - 6 Foto: Marko Seper/Pixsell
Lidija Bačić Lille - 5 Foto: Marko Seper/Pixsell
Posebnu pažnju privukao je Lidijin scenski look. U duhu fašnika, popularna pjevačica maskirala se u mačku, a sve je upotpunila izazovnim kožnim kompletom koji je istaknuo njezinu figuru i bez sumnje privukao sve poglede. Mačkaste uši i samouvjeren nastup dali su cijelom koncertu dodatnu dozu razigranosti i provokativnog šarma.
Lidija Bačić Lille - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell
Lidija Bačić Lille - 4 Foto: Marko Seper/Pixsell
Lidija je, kao i uvijek, bila odlično raspoložena, često komunicirala s publikom i zahvalila Velikogoričanima na sjajnoj energiji.
