Lille pozirala u gaćicama i grudnjaku pa dobila bračnu ponudu: ''Odjednom je zagrijalo''

Lidija Bačić oduševila je svoje pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Naša pjevačica Lidija Bačić ponovno je raspametila svoje pratitelje na Instagramu novom objavom, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara.

Popularna pjevačica pozirala je u svijetlom donjem rublju, naglašavajući vitku liniju i prepoznatljivo samopouzdanje.

Reakcije u komentarima nisu izostale, a pratitelji su je obasuli komplimentima.

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram

''Ljepoto'', ''Ljubavi moja, udaj se za mene'', ''Prekrasna žena'', ''Oči, usne i kosa najjača su magija jedne žene'', ''Volim te'', ''Odjednom je baš zagrijalo'', ''Žena bez mane'', ''Zgodna si'', ''Odlična fotografija'', dio je komentara s Instagrama.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lille je u prosincu za naš IN magazin otkrila zanimljiv detalj o sebi koji nismo znali. Prilog pogledajte OVDJE.

Lidija Bačić - 1 Foto: Lidija Bačić/Instagram

