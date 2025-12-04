Lidija Bačić otkrila zanimljiv detalj koji o njoj nismo znali: ''Imam ga u svakoj prostoriji''

Njezin stan prepun je ogledala i to je, kaže, ključno za održavanje vitke linije. Prošlog ljeta proslavila je 40. rođendan, a otkrila nam je i kako bi se jednog dana voljela ostvariti kao majka. Što još ima novo kod Lidije Bačić, saznala je naša Julija Bačić.

I stas i glas - ovo je već odavno slogan Lidije Bačić. Svoj će stas i u 2026. pokazati na fotografijama kalendara, koji njezini obožavatelji svake godine jedva čekaju.

''Kako je imalo dobar odaziv, to ne mogu prestati raditi. Nekako ta publika me traži unaprijed, traže me i prijašnje godine, zašto netko traži iz 2020., ali dobro to su kolekcionari'', priča Lidija.

Njoj je najteže izabrati 12 najboljih fotografija za 12 mjeseci u godini.

''Onda doslovno svaki detalj gledam, aha je ' prst ovako, je l' onako doslovno moram svaki detalj gledati, u svaki detaljčić'', kaže.

Mnogi sigurno misle kako Lile nema zamjerki na račun svojeg izgleda, ali nije baš tako.

''Uh jesam, jako sam kritična, netko sa strane će reći joj njoj sve stoji ali ja sam jako kritična, ako je netko sebi najveći hejter ili kritičar to sam ja sama sebi'', kaže Lidija.

''Volim što sam takva i mislim da je to ključ da dođeš kasnije i u neke godine i da dobro izgledaš, biti samokritičan''.

Samoj sebi je najveća kritičarka, a njezin recept za dobru liniju glasi ovako:

''Ja doma imam šest, sedam ogledala, moja svaka prostorija ima ogromno ogledalo i to je ključno ja mislim za održavanje linije imati puno ogledala jer ti kad se gledaš ne možeš se ni udebljati je li tako? I normalno vidim svaki detalj i ako neka haljina ne stoji top odmah ju odbacujem, vidi ovo vidi ono'', priznaje Lidija.

Žene ili muškarci - tko je više kritizira?

''Mi smo i jako samokritične pa smo i kritične prema drugima tako da mislim da su žene veći kritičari definitivno''.

Visoka je 179 centimetara, idealne kilaže, ali sve to bez previše truda.

''Možda će netko biti zadovoljniji kao kažem da vježbam po cijele dane, ali stvarno nisam, mislim da je ključ u samokontroli, ima dana kad pojedem 3-4000 kalorija, a onda ću drugi dan manje, uvijek je taj neki balans''.

Prošlog je ljeta Lile proslavila okrugli 40. rođendan.

''Ulovi me neka sjeta, je l' moguće da tako brzo vrijeme prolazi i mislim da treba svaki dan iskoristiti maksimalno''.

Ulaskom u peto desetljeće, priznaje, razmišlja i o majčinstvu.

''Je, volila bi se definitvno ostvariti i kad dođe to vrijeme, a nadam se da će doći, vi ćete znati''.

Prosinac će za ovu Splićanku biti poprilično zaposlen.

''Taj 12. mjesec ja bi rekla da je jednako lud, ja bi rekla čak i luđi od tog ljetnog razdoblja. Baš je lud, ali ja ga volim i evo čim sam osjetila hladnoću stavila sam mali bor i palila sam božićne pjesme''.

Nove pjesme priprema i za 2026., a posljednji nastup u ovoj godini imat će za doček nove godine u Pagu.

