Drama je eskalirala: Slovenija i još nekolicina zemalja bojkotiraju Eurosong u Beču!

Skupština EBU-a odlučila je bez glasanja da Izrael može nastupiti na Eurosongu 2026., zbog čega se šest zemalja povuklo s natjecanja.
Drama s posljednjih dvaju izdanja Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu i dalje ne staje, a sve je kulminiralo ovotjednim sastancima u središnjici Europske radiotelevizijske unije u Ženevi, gdje je Skupština bez glasanja odlučila da će dopustiti nastup izraelske televizije KAN na natjecanju.
Međutim, odluka EBU-a da se dopusti nastup Izraela nije prošla bez posljedica. Odmah pri odluci, s natjecanja se povlači šest zemalja. Prema pisanju slovenskog RTVSLO, to su: Irska, Slovenija, Španjolska i Nizozemska, a dodatno vrijeme za odluku uzele su Belgija i Island.
"Ova odluka donesena je nakon pažljivog i opsežnog procesa razmatranja tijekom kojeg smo konzultirali širok spektar dionika: od izraelskog veleposlanika do Amnesty Internationala, od EBU-a do nekoliko europskih javnih televizija, kao i naše udruge zaposlenika, radničkog vijeća, nadzornog odbora i tisuća obožavatelja Eurosonga koji su nam se obratili. Nakon vaganja svih perspektiva, AVROTROS zaključuje da se u trenutnim okolnostima sudjelovanje ne može uskladiti s javnim vrijednostima koje su temelj naše organizacije. Odluka je donesena u bliskoj koordinaciji s Nizozemskim javnim servisom (NPO), koji poštuje i podržava naše zaključke", stoji u dugom priopćenju nizozemske televizije AVROTROS.
Nizozemski AVROTROS bio je prvi koji je najavio povlačenje, a nedugo poslije peterostrukih pobjednika Nizozemaca isto su napravili i dvostruki pobjednici Španjolci.
"Do ovoga nikada nije trebalo doći. Sankcije protiv Izraela zbog ponovljenih kršenja pravila na Eurosongu trebale su biti usvojene na izvršnoj razini, a ne iznošenjem sukoba pred skupštinu", izjavio je direktor španjolske televizije RTVE José Pablo López, optužujući EBU i vodstvo Eurosonga da podvrgavaju natjecanje "najvećoj unutarnjoj napetosti u njegovoj povijesti."
Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado.— José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025
RTVE se retira de Eurovisión.
Aquí nuestra posición👇https://t.co/DRA8l1SV6O a través de @rtve
Povlačenje Slovenije već je bilo najavljeno protekli tjedan kada su fanovi Eurosonga uočili da Eurosonga nema u planu proračuna za 2026. godinu. Irska televizija RTÉ, koja je sedam puta pobijedila na Eurosongu, najavila je i kako ne samo da neće sudjelovati nego neće ni prenositi natjecanje.
Belgijske televizije VRT i RTBF te islandska RÚV konačnu odluku će objaviti narednih dana, a hitnu sjednicu o sudjelovanju sazvao je Upravni odbor portugalske televizije RTP.
EBU je pokušao smiriti članice tako da je vratio žiri u polufinala, smanjio broj glasova s jednog broja na 10 i zabranu uključivanja treće strane (vlade ili privatnih kompanija) u plaćanje oglasa, no to nije smirilo članice koje već dvije godine traže jedno – izbacivanje Izraela.
Zasad se s natjecanja ne povlači Hrvatska, a koga vidite na Eurosongu, otkrijte nam u anketi OVDJE.
