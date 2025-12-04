Kako izgleda sestra Danijele Martinović? Zbog bolesti je izbivala sa scene!

Izabela Martinović održala je nastup na jednom privatnom eventu, a dugo godina izbivala je s glazbene scene zbog teške bolesti.

Danijela Martinović u srijedu navečer je održala rasprodani božićni koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, oduševivši mnoge fanove. Međutim, jedna od naših najpoznatijih pjevačica nije jedina umjetnica u obitelji koja održava nastupe za vrijeme Adventa.

Njezina četiri godine mlađa sestra Izabela nastupala je u Laubi na jednom privatnom događaju, a videom s istog se pohvalila na društvenim mrežama. Mnoge ljubitelje hrvatske glazbe je iznenadila koliko fizički sliči svojoj starijoj sestri.

Izabela Martinović

Izabela Martinović

Izabela Martinović

Izabelu, koja je ove godine proslavila 50. rođendan, hrvatska javnost je upoznala tijekom devedesetih prvo kao pjevačicu grupe Stijene, a potom i kao samostalnu pjevačicu. Međutim, jedno vrijeme se držala podalje od javnosti zbog raka limfnih čvorova.

Izabela i Danijela Martinović

Izabela Martinović

Izabela Martinović

"Ljudi ne shvaćaju da je svako moje vraćanje u to za mene bolno. I u tom trenutku možda nisam ni bila svjesna da se toliko borim. Eto, imala sam porodicu uz sebe i oni su mi davali tu hrabrost. Meni ti je uvijek problem kad ja puno razmišljam, onda bih ja vjerojatno odustajala od toga putem. Ali kad mi ne daš da razmišljam, onda ja znam da sam tu, da to moram izgurati do kraja i da je to jedini put", izjavila je jednom prilikom za IN magazin.

Ne krije ni koliko su joj važni savjeti svoje starije sestre Danijele, za koje kaže da su zlata vrijedni.

Danijela i Izabela Martinović

Izabela Martinović

"Ona meni više daje savjete jer ja kako to nekako zamislim idem to ostvariti. Kad nisam u nečemu baš sigurna pošto je ona ažurnija od mene, onda je zovem da pitam oko Instagrama kako što i ona me uputi", otkrila je za IN magazin.

Kako izgledaju blagdani u obitelji Martinović, pogledajte OVDJE.

Kako izgleda njihova majka, pogledajte OVDJE.

