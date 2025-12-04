Georgina podijelila preslatki trenutak Ronalda s najmlađom kćerkicom: "Ovo je sve!"

Georgina Rodriguez raznježila je obožavatelje objavom s obiteljskog odmora, a najviše pozornosti privukla je fotografija Cristiana Ronalda s kćerkicom Bellom Esmeraldom na ramenima.

Georgina Rodriguez ponovno je razveselila pratitelje na Instagramu nizom fotografija s obiteljskog odmora, a najviše pozornosti privukla je upravo ona na kojoj Cristiano Ronaldo uživa u bazenu s djecom.

Na fotografiji se vidi nasmijani Ronaldo dok mu najmlađa kćerkica Bella Esmeralda sjedi na ramenima, a njihovo veselje i bliskost raznježili su tisuće obožavatelja diljem svijeta.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Georgina je uz fotke poručila: "S puno ljubavi", a komentari fanova nisu prestajali stizati: "Najljepša obitelj!", "Cristiano kao tata je presladak!", "Ovo je sve", samo su neki od njih.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Ronaldo, koji trenutačno igra za klub Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji, očito koristi svaku priliku za bijeg iz svakodnevice i kvalitetno vrijeme s najmilijima, a Georgina redovito dokumentira njihove nježne, ali glamurozne trenutke.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ponosni su roditelji petero djece, a njihova velika obitelj jedna je od najpraćenijih na svijetu. Najstariji među njima je Cristiano Ronaldo Jr., rođen 2010. godine, čiji identitet majke nikada nije javno otkriven.

Godine 2017. Ronaldo je dobio blizance putem surogat-majčinstva – Evu Mariju i Matea Ronalda, koji su ubrzo postali miljenici njegovih obožavatelja. Iste godine stigla je i prva zajednička kći Cristiana i Georgine, Alana Martina.

Najmlađa članica obitelji je Bella Esmeralda, rođena u travnju 2022. godine. Bella je došla na svijet kao blizanka, no njezin brat preminuo je pri porodu – trenutak koji je par dirljivo podijelio s javnošću.

Ronaldo je odlučio gdje će se oženiti Georginom, mjesto za njega nosi posebno značenje, a više o tome pisali smo OVDJE.

