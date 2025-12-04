Princ Harry nasmijao gledatelje komentarom na kulinarske sposobnosti Meghan Markle

U najnovijem Netflixovu blagdanskom specijalu Meghan Markle ponovno je spojila obiteljske običaje i humor, a princ Harry pobrinuo se za trenutak koji je osvojio gledatelje.

Princ Harry našalio se na račun Meghanina kuhanja u Netflixovu blagdanskom specijalu "S ljubavlju, Meghan: Blagdansko slavlje".

U epizodi koja je premijerno prikazana ove srijede vojvotkinja od Sussexa pripremila je božićnu gozbu zajedno s poznatim chefom Tomom Colicchiom, pri čemu je pazila da uključi jedno od omiljenih obiteljskih jela – gumbo.

''Bok svima, osjetio sam miris gumba'', rekao je vojvoda dok je sramežljivo ušao s rukama u džepovima i poljubio Meghan.

''Gumbo mi je jedno od najdražih jela. Posebno ono koje radi njezina mama – ali prije nego što se doda riba'', dodao je Harry.

Markle je pojasnila da njezina majka, Doria Ragland – koja gumbo priprema na Badnjak – ''odvoji posebnu porciju sa strane'' za Harryja zbog njegovih prehrambenih navika.

''Moja mama ti inače radi s purećom kobasicom, pa moj malo više 'udara''', rekla je Meghan misleći na andouille kobasicu dodanu u jelo.

''Dat ću ti ručnik'', našalila se sa suprugom prije nego što ga je upozorila da će ga ''ljutina natjerati da se oznoji''.

''Divno'', kratko je odgovorio Harry. Nakon prvog zalogaja pročistio je grlo i zadrhtao: ''Osjećam kako mi se probija kroz vrh glave.''

Zatim je nastavio: ''Preukusno je. Nisam siguran da je kao od tvoje mame, ali prilično je blizu'', uz nestašan osmijeh.

Meghan ga je zaprepašteno pogledala, a potom uzviknula: ''Što?! O, moj Bože! Moja mama će te obožavati zbog toga. Kakav divan kompliment za svekrvu.''

Nakon toga zahvalila je chefu na sudjelovanju u kuhanju, okrenula se i poljubila Harryja.

