Jeste li znali? Valentina Baus otkrila istinu o detalju koji zanima gledatelje Dnevnika

Valentina Baus otkrila je detalj za koji su je upitali brojni gledatelji Dnevnika Nove TV.

Voditeljica Dnevnika Nove TV Valentina Baus popularna je na TikToku, a na svom profilu redovno nasmijava pratitelje novim anegdotama iz studija.

Ovog puta otkrila je istinu o detalju koji zanima mnoge gledatelje, a to je pozadina iza voditelja.

Valentina Baus

Valentina Baus

Naime, Valentina je otkrila da je riječ o stvarnim ljudima koji rade za računalima, a ne pozadinskoj fotografiji kako su brojni mislili.

''Pitali ste me za ljude iza nas koji sjede, evo tu je trenutačno naš novinar Domagoj Koprivnjak, oni su stvarno tu jer je iza nas open space redakcija'', rekla je te se snimila s kolegom.

''Ja sam uvijek mislila da je to slika'', ''Mislio sam da je to zelena pozadina'', ''Uvijek sam razmišljao što oni rade'', ''Ček, to nije green screen?!'' pisali su joj u komentarima.

Valentina Baus

Prije toga Valentina je pokazala i kakve govorne vježbe radi prije uključivanja u Dnevnik i Vijesti.

''Škaf podškafnjak, škaf nadškafnjak, škaf škafičkafnjak'', rekla je pa sve raspametila.

''Čula sam samo slovo Š i K'', ''Moj mozak ujutro kad se probudim'', ''Izgubila sam se već na prvoj riječi, svaka čast ženo'', ''Odlično, molim te da mi pošalješ ovo na mail, moram vježbati'', ''Ja to ne mogu ni napisati'', bili su neki od komentara.

Podsjetimo, Valentina je voditeljica već četiri godine, a Dnevnik vodi s kolegom Dinom Golešom.

Valentina Baus i Dino Goleš

Valentina Baus i Dino Goleš

"Televizija nije posao od 9 do 5, ali je za mene najljepši posao na svijetu", rekla nam je povodom 20 godina Nove TV, a kako izgleda njen radni dan te što je sve radila na Novoj TV prije nego što je postala voditeljica, čitajte u intervjuu OVDJE.

