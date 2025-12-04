Evo za kakvo je to događanje mladi Slavonac našao vremena među brojnim zakazanim koncertima

Satiričko kazalište Kerempuh sinoć je gorjelo od energije, smijeha i posebnog adrenalina koji prati samo one premijere o kojima se još dugo priča.

Kreativni tim Kazališta La La Land, Miro Čabraja, Domagoj Nižić, Leon Zrile i Dorotea Šušak publici su predstavili živopisnu, brzu i razoružavajuće duhovitu predstavu '''Vojni rok'', koja se već u svom prvom izlasku na scenu pokazala kao hit u nastajanju.

Radnja prati jednu od najzanimljivijih i najrazgovorljivijih tema današnjice, povratak vojnog roka. No, umjesto političkih rasprava i ozbiljnih analiza, autori su ponudili satirični, inteligentno-razigrani sudar dvaju svjetova: strogog, ritualnog vojnog ustrojstva i generacije alpha, koja je odrasla na proteinima, detox sokovima, self-care mantrama i TikToku.

Predstava ''Vojni rok'' - 2 Foto: PR

Kada su se upalila svjetla pozornice, postalo je jasno da publika ovaj put neće biti samo promatrač. "Vojni rok" je kazališno-interaktivni eksperiment u kojem gledatelji donose odluke, mijenjaju tijek radnje i sudjeluju u stvaranju trenutka. Ništa nije sigurno, osim da će se publika dobro zabaviti.

U scenama koje ritmično skaču između drila i meditacije, između postrojavanja i savršeno sinkroniziranog disanja, između discipline i digitalnog nomadstva, postavljaju se pitanja koja su istovremeno apsurdna i potpuno aktualna: Može li vojarna postati wellness zona? Hoće li naredba biti glasnija od viralnog trenda? Tko prvi odustaje, influencer ili narednik?

Predstava ''Vojni rok'' - 6 Foto: PR

Iza te satirične vojne misije stoje dva glumačka "generala": Miro Čabraja, glumac i voditelj "Špice" na HRT-u, te Domagoj Nižić, široj publici poznat po ulozi Dražena Petrovića u filmu "Dražen". Njihova scenska kemija, improvizacijski refleks i prirodna komičarska žica učinili su premijeru eksplozivnom i neočekivanom. Publika je na trenutke zbilja izgledala kao da sudjeluje u vojnoj vježbi, samo znatno zabavnijoj.

Predstava ''Vojni rok'' - 5 Foto: PR

Predstavu su među prvima pogledali brojni poznati iz kulturnog, glazbenog i medijskog života: Uršula Tolj, Faris Pinjo, Iva Ajduković, Ivana Lovrić, Jakov Jozinović, Laurakojapjeva, Matt Sharf, Lucija Nižić, Sanja Pilić, Jan Mihaljević, Igor Jadan, Stela Rade, Duška Stepanov, Matea i Ellen Vanjorek, Natali Radovčić, Tin Sedlar, Jasna Rešić, Sonja Kovačić, Nives Celzijus, Edina Pršić Babić, Josipa Anković i mnogi drugi. Njihovi osmijesi i reakcije potvrdili su ono što je cijela dvorana osjećala, ''Vojni rok'' pogodio je metu.

Jakov Jozinović Foto: PR

Domagoj Nižić i supruga Foto: PR

Ivana Lovrić Foto: PR

Nakon snažnog aplauza i nekoliko ovacija mnogi su komentirali kako predstava uspijeva postići rijedak balans, aktualna je, zabavna je i, što je najvažnije, publici daje osjećaj sudjelovanja u nečemu doista novom. Kerempuh je dobio još jednu predstavu koja će puniti dvoranu, a Kazalište La La Land još jedan naslov kojim potvrđuje svoju kreativnu drskost i duhovitost.

Sljedeća izvedba "Vojnog roka" održat će se 17. prosinca u Kostreni, a ulaznice za izvedbu možete kupiti u sustavu mojekarte.hr.

Inače, Jakov je za naš portal progovorio o nagloj slavi koja mu se dogodila, a što nam je još ispričao čitajte u intervjuu OVDJE.

