Kako je zvijezda velikog hita prihvatila najneobičniju božićnu ulogu karijere?

Neobična božićna uloga u filmu ''My Secret Santa'' donijela joj je izazove, ali i priču koja podsjeća da se čuda događaju kada se usudimo riskirati.

Blagdanski film ''My Secret Santa'' donosi toplu, romantičnu i pomalo neobičnu priču smještenu u najčarobnije doba godine. Film spaja humor, emocije i blagdanski duh, podsjećajući da se čuda često događaju upravo onda kada se usudimo izaći iz vlastite zone komfora.

U središtu priče nalazi se lik Taylor, samohrane majke kojoj posao nikako ne ide od ruke. Kako bi osigurala egzistenciju i prebrodila tešku životnu situaciju, uz pomoć obitelji odlučuje se na nesvakidašnji potez – pretvara se u starijeg muškarca kako bi dobila posao Djeda Božićnjaka na skijalištu.

Lik Taylor tumači glumica Alexandra Breckenridge, koja je priznala da joj snimanje ove uloge nije bilo nimalo jednostavno. U razgovoru za Us Weekly, otvoreno je progovorila o izazovima nošenja maske, brade i teške šminke tijekom dugih snimajućih dana.

''Bit ću potpuno iskrena, to je doista najneugodnija stvar na svijetu. Toliko je neugodno jer koža ne može disati 12 sati, a onda sam imala i bradu, naravno, koja je bila zalijepljena na moje lice, i brkove, pa mi je bilo jako teško jesti. Moja koža to nije dobro podnijela'', rekla je ova 43-godišnja glumica.

''Kad sam bila vani snimajući na minus devet stupnjeva, bilo je sjajno. Ali kad sam bila unutra, u Santa's Village﻿ s djecom, bilo mi je toliko vruće. Morala sam stavljati pakete leda sprijeda i straga u odijelo. I moj divni tim koji je radio moju protetiku, dolazili bi s ventilatorima i pokušavali me rashladiti. Imam neke urnebesne fotografije sa snimanja'', dodala je.

Alexandra Breckenridge rođena je 15. svibnja 1982. u Chicagu, a glumačku karijeru započela je vrlo mlada.

Tijekom godina pojavila se u brojnim televizijskim serijama i filmovima, a širu prepoznatljivost stekla je ulogom Sophie u popularnoj seriji ''This Is Us'', gdje je glumila prvu ljubav Kevina Pearsona. Veliku međunarodnu popularnost donijela joj je i glavna uloga Mel Monroe u hit-seriji ''Virgin River'', koja ju je dodatno učvrstila kao jedno od najprepoznatljivijih lica romantičnih i emocionalnih priča.

Kada je riječ o privatnom životu, Alexandra vodi miran i obiteljski orijentiran život daleko od hollywoodskog glamura, piše People. U braku je s glazbenikom Caseyjem Hooperom, s kojim ima dvoje djece. Često ističe kako joj je obitelj najveća podrška i prioritet te da upravo privatna stabilnost doprinosi toplini i iskrenosti koju publika prepoznaje u njezinim ulogama.

Aktivna je i na Instagramu gdje ima milijun pratitelja.

