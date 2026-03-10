Neno Belan napisao je više od 250 pjesama, a jednu nije smatrao budućim hitom: ''Nisam očekivao ništa posebno''

Četrdeset godina karijere, više od dvjesto pedeset pjesama i publika koja njegove hitove pjeva uglas. Neno Belan ponovno je zapjevao u Splitu, a našem Hrvoju Kroli otkrio je kako nastaju pjesme koje traju, zašto je publika uvijek posljednji sudac, ali i što bi još volio doživjeti u privatnom životu.

Kad se govori o romantičnim stihovima domaće glazbe, ime Nene Belana gotovo je nemoguće zaobići. Od vremena kultnih Đavola do današnjih koncerata s Fiumensima, njegove pjesme već desetljećima prate generacije zaljubljenih, a publika ih i dalje pjeva uglas.

''To su moje pjesme od samih početaka. Ja sam uhvatio taj pravac da ljude opuštaju svojom glazbom, da im učinim dva-tri sata dok su na koncertu da zaborave na sve moguće brige. Da se isplešu dobro, da se ispjevaju, da se druže, ljube, grle – šta ćeš bolje'', govori Neno Belan.

Nedugo nakon velikog jubileja, četrdeset godina karijere i više od 250 objavljenih pjesama, Belan priznaje da ima jednu osobnu želju. Otac je kćeri jedinice Nikole, a nada se da će jednog dana dočekati i novu obiteljsku ulogu, onu djeda.

''Pa je, naravno. Vidjet ćemo, to ne ovisi o meni. Nemam to iskustvo, ali nadam se da ću ga imati'', priča nam.

Iako je u karijeri napisao brojne hitove, Belan priznaje da je publika ta koja na kraju odluči koje će pjesme živjeti najduže.

''Za neke pjesme sam bio uvjeren da će poharat, a ništa se nije dogodilo. A za neke nisam očekivao ništa posebno – kao Rijeka snova. Prvi put sam je izveo na Šibenskom festivalu Šansone i nekoliko mjeseci se ništa nije događalo. A onda smo nakon 9 mjeseci svirali u Tvornici u Zagrebu i krećemo tu pjesmu i ne očekujem ništa, a kako sam krenuo cijela Tvornica pjeva uglas cijeli tekst. Od tada je ta pjesma ostala'', prisjetio se Neno Belan.

Splićanin s riječkom adresom priznaje kako dolasci u grad podno Marjana za njega znače povratak domu.

''Ja sam često u Splitu. Tu su mi mater, sestra, prijatelji. Tako da otprilike jednom u mjesec-dva sam tu u Splitu kroz cijelu godinu''.

A ljeta su rezervirana za još jedno posebno mjesto.

''Ljeti sam dva i pol mjeseca na Braču, tamo imam kuću, jer mi je mama Bračanka, u Pučišću i onda uživam'', priča nam.

I nakon četiri desetljeća karijere, znatiželja ga i dalje tjera da stvara novu glazbu.

''Imam u pripremi dvije-tri nove pjesme. Prošle godine nisam nijednu izbacio jer sam bio okupiran Arenom. Ali radoznalost umjetnička uvijek te tjera dalje'', priznao nam je Neno.

I upravo zato Belan i danas zvuči jednako svježe kao i na početku, jer njegove pjesme nisu samo glazba, nego soundtrack generacija koje su uz njih odrastale, zaljubljivale se i živjele.

