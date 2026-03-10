Pogledajte kako napreduje uređenje vrta u zagrebačkoj oazi Ide Prester!

Ida Prester pokazala je kako nekadašnji vrt njezina djeda polako dobiva novi život.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester već neko vrijeme obnavlja svoju obiteljsku kuću koja je nekoć pripadala njezinu djedu, a sada je pratiteljima na društvenim mrežama pokazala kako napreduju radovi u vrtu.

Na Instagramu je objavila video u kojem je otkrila prve promjene u prostoru koji bi uskoro trebao postati mala zelena oaza za cijelu obitelj.

''Sređujemo didin vrt! Uskoro će biti gotova mala oaza za tri generacije Prester-Pesevskih. Namučili smo se, ali već se vide obrisi'', napisala je na Instagramu uz video.

Na snimci se vidi kako vrt polako poprima novi izgled – uređuju se staze i stepenice koje vode kroz dvorište, napravljen je i mali plato, a posađen je i javor koji će imati središnje mjesto u vrtu.

Uz njega su posađeni i ružmarini te ukrasni japanski grmovi koji će s vremenom dodatno obogatiti prostor zelenilom. Iako radovi još traju, već sada se mogu naslutiti obrisi budućeg vrta u kojem će, kako je Ida otkrila, uživati čak tri generacije obitelji Prester-Pesevski.

Nije dugo trebalo da joj objavu njezini pratitelji zatrpaju brojnim komentarima.

''Joj divno, baš si sretnica'', ''Prekrasno'', ''Bravo'', ''Predivno je, ima svašta, zelenilo, lijep pogled, to će na kraju biti mali raj na zemlji'', ''Divotica'', dio je komentara s Instagrama.

