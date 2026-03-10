Pogledajte hit-reakciju kćeri Nives Celzijus za njezin novi spot: "Daj si krevet nabavite..."

Nives Celzijus podijelila je reakciju kćeri Taishe na novi spot za pjesmu "Sinkronija" s Dinom Petrićem, a njezini duhoviti komentari nasmijali su pratitelje.

Nives Celzijus nasmijala je pratitelje nakon što je na društvenim mrežama podijelila video reakcije svoje kćeri Taishe na njezinu novu pjesmu "Sinkronija", koju je snimila s pjevačem Dinom Petrićem.

Taisha je sjedila ispred televizora i gledala spot, a pritom je komentirala prizore iz videa. Njezine spontne opaske brzo su postale hit među pratiteljima.

"Daj si krevet nabavite", "18+", "Mislila sam da će biti gore, dobro je, sviđa mi se", "Opaaa", samo su neki od komentara koje je Taisha izgovorila dok je gledala spot.

Video je mnoge nasmijao, a Taisha je uz objavu otkrila da je ona upravo mamina najstroža kritičarka.

"Valjda vam je jasno da sam ja mamina najoštrija kritičarka i kad ja kažem da je ova pjesmatop, onda je top topova. Morala sam ju malo zezati, sviđa mi se i spot i super ste to odglumili", napisala je u opisu.

Zabavna reakcija brzo je prikupila brojne lajkove i komentare, a mnogi su se složili da je Taisha svojim iskrenim opaskama uljepšala promociju nove pjesme.

