"Koja je od vas dvije Sandra?" Naša operna diva pokazala sestru koju rijetko viđamo

Sandra Bagarić na društvenim je mrežama podijelila fotografiju sa sestrom Sanjom uz dirljivu poruku.

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić, poznata po vedrom duhu i energiji koju prenosi i na društvene mreže, često s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života.

Ovoga puta objavila je fotografiju sa svojom sestrom Sanjom, koju rijetko pokazuje u javnosti.

"Najbolji poklon koji su nam roditelji ikad dali je sestra", napisala je uz zajedničke fotografije.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja koji su im uputili brojne komplimente, a mnogi su primijetili i koliko sestre nalikuju jedna drugoj. "Koja je od vas dvije Sandra?", pitali su neki od njih u komentarima.

Sandra Bagarić sa sestrom - 1 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Sandra Bagarić sa sestrom - 3 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Sanja je karijeru gradila kao novinarka, urednica i voditeljica u informativnom programu BHT-a, a okušala se i u diplomatskim i političkim vodama. Bila je savjetnica za medije Harisa Silajdžića i glasnogovornica sarajevske zračne luke.

Sandra Bagarić i sestra Sanja - 2 Foto: Instagram

Njezin suprug Damir Arnaut, poznati političar, ljetos je imenovan veleposlanikom BiH u Njemačkoj, zbog čega se obitelj preselila u Berlin, gdje danas žive s djecom, sinom Bornom i kćeri Larom.

Sandra Bagarić i sestra Sanja - 1 Foto: Instagram

Unatoč udaljenosti, Sandra iz Zagreba i Sanja iz Berlina ostale su vrlo povezane, a zajednički trenuci u rodnom gradu za njih su posebno vrijedni.

