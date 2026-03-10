Tragična sudbina modne ikone: Svijet ju je obožavao, a onda je preminula sa samo 26 godina

Prije nego što su Naomi Campbell, Cindy Crawford i Claudia Schiffer postale globalne superzvijezde, modnim je svijetom vladala djevojka Gia Carangi, ljepotica čija je blistava karijera završila jednako brzo kao što je i počela.

Gia Carangi bila je jedna od prvih svjetskih supermanekenki i jedno od najprepoznatljivijih modnih lica kasnih 1970-ih. Sa svojom maslinastom puti, gustom tamnom kosom i androgino privlačnim izgledom brzo je osvojila modni svijet te postala simbol glamura jedne ere. No iza blistave karijere krila se tragična životna priča koja je završila prerano, u 27. godini života.

Rođena 1960. godine u Philadelphiji, Gia je odrasla u turbulentnoj obitelji. Roditelji su joj se često svađali, a majka je povremeno napuštala dom, što je ostavilo dubok trag na njezino djetinjstvo. Kao djevojčica prošla je i traumatična iskustva koja su je dodatno obilježila.

Tijekom srednjoškolskih dana u Philadelphiji razvila je svoj prepoznatljiv dječački stil i otvoreno govorila o svojoj biseksualnosti. Bila je velika obožavateljica Davida Bowieja, osobito u njegovoj androginoj fazi Ziggy Stardust, a često je izlazila u klubove i barove gradske LGBTQ scene.

Karijeru je započela kao tinejdžerica, pozirajući za oglase u lokalnim novinama. Kada su joj rekli da ima izgled za supermodela, odlučila je sama otići u New York. Sa samo 17 godina potpisala je ugovor s prestižnom agencijom Wilhelmina Models, a posao je počela dobivati gotovo odmah.

Ubrzo je postala jedno od najtraženijih lica u modnoj industriji. Pojavljivala se na naslovnicama časopisa Vogue i Cosmopolitan, a radila je za najveće modne kuće poput Armanija, Christiana Diora, Versacea i Yves Saint Laurenta. Često je surađivala s poznatim fotografom Francescom Scavullom, a pojavila se i u spotu grupe Blondie za pjesmu Atomic.

Tijekom vrhunca slave živjela je glamuroznim životom, redovito izlazeći u legendarnom njujorškom klubu Studio 54, simbolu hedonizma tog vremena. Upravo u tom razdoblju počele su se pojavljivati i glasine o njezinoj ovisnosti o drogama.

Ovisnost o heroinu ubrzo je počela utjecati na njezinu karijeru. Fotografima je postajalo sve teže raditi s njom, a angažmana je bilo sve manje. Veliki udarac za Giju bila je i smrt njezine mentorice Wilhelmine Cooper, kao i prekid veze s vizažisticom Sandy Linter.

Već početkom 1980-ih njezina karijera počela je naglo padati. Pokušala je pronaći novi početak i liječiti se od ovisnosti, ali problemi su se stalno vraćali. Posljednja naslovnica koju je snimila bila je za Cosmopolitan 1982. godine.

U godinama koje su slijedile živjela je sve teže – bez stabilnog posla i boreći se s ovisnošću. Krajem 1985. ponovno je počela koristiti heroin, a u jednom trenutku pokušala je i samoubojstvo predoziranjem.

U prosincu iste godine hospitalizirana je zbog teške upale pluća, a liječnici su joj ubrzo dijagnosticirali komplikacije povezane s AIDS-om. U to vrijeme bolest je još uvijek bila obavijena velikom stigmom.

Gia Carangi preminula je 18. studenoga 1986. u bolnici u Philadelphiji, u dobi od samo 26 godina.

Iako je njezin život bio kratak, ostavila je snažan trag u modnoj industriji. Smatra se jednom od prvih pravih supermanekenki, a mnogi su tvrdili da je upravo njezin izgled kasnije otvorio vrata modelima poput Cindy Crawford, koja je zbog sličnosti dobila nadimak ''Baby Gia''.

Njezina priča ponovno je privukla veliku pažnju javnosti 1998. godine kada je Angelina Jolie utjelovila Giju u HBO-ovu filmu ''Gia''. Film je otkrio dramatičan život iza modnog glamura i podsjetio koliko je njezin uspon, ali i pad, bio brz i šokantan.

