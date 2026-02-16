Najbogatiji, ali i najdarežljiviji: Ovo je lista najvelikodušnijih američkih milijardera

Iako raspolažu bogatstvom koje premašuje proračune mnogih država, ovi američki milijarderi izdvajaju se po tome što su značajan dio svojih milijardi odlučili vratiti društvu kroz dosad nezabilježene donacije.

Iako su među najbogatijim ljudima na svijetu, dio američkih milijardera odlučio je značajan postotak svog bogatstva usmjeriti u filantropiju. Prema dostupnim podacima, samo polovica od 12 najbogatijih Amerikanaca ujedno se ubraja i među najveće filantrope, dok su neki – unatoč enormnom bogatstvu – donirali tek simbolične iznose.

Primjerice, Elon Musk, čija se neto imovina procjenjuje na oko 780 milijardi dolara, navodno je donirao tek oko 0,06 posto svog bogatstva. Suosnivač Googlea Larry Page, s imovinom od oko 270 milijardi dolara, dao je oko 0,03 posto životne zarade, dok je osnivač Oraclea Larry Ellison (241 milijarda dolara) tijekom života donirao oko milijardu dolara.

S druge strane, milijarderi u nastavku liste izdvajaju se po znatno većim donacijama.

10. Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos

Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 250 milijardi dolara

Donirano: oko 4,7 milijardi dolara

Osnivač Amazona četvrta je najbogatija osoba u SAD-u, ali tek deseti na listi najvelikodušnijih.

Velik dio njihovih donacija usmjeren je u Bezos Earth Fund, koji je Bezos osnovao 2020. godine. Organizacija se obvezala donirati čak 10 milijardi dolara za borbu protiv klimatskih promjena do 2030., a dosad je već podijeljeno oko 2,4 milijarde dolara.

Obitelj Bezos financira i Bezos Academy, besplatni predškolski program, kao i privremeni smještaj za obitelji kroz Day 1 Families Fund.

9. Sergey Brin

Sergey Brin Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 249 milijardi dolara

Donirano: oko 5 milijardi dolara (oko dbva posto)

Sergey Brin suosnovao je Google 1998. godine s Larryjem Pageom. Iako je njegova imovina gotovo 20 milijardi dolara manja od Pageove, Brin je znatno aktivniji u filantropiji.

Više od 2 milijarde dolara usmjerio je u istraživanje Parkinsonove bolesti, nakon što je njegovoj majci dijagnosticirana ta bolest. Također financira projekte vezane uz bipolarni poremećaj i autizam.

Osnovao je Catalyst4 i Zakladu obitelji Sergey Brin, koje su fokusirane na zdravstvena i znanstvena istraživanja.

8. Mark Zuckerberg i Priscilla Chan

Mark Zuckerberg i Priscilla Chan Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 213 milijardi dolara

Donirano: oko 6,1 milijardu dolara (oko tri posto)

Osnivač Facebooka posljednjih je godina velik dio svojih donacija usmjerio na biologiju potpomognutu umjetnom inteligencijom.

Zajedno sa suprugom osnovao je Inicijativu Chan Zuckerberg, koja se fokusira na prevenciju bolesti uz pomoć AI tehnologije. Krajem 2025. godine donirali su više od 400 milijuna dolara upravo za takve projekte.

Osim znanosti, aktivni su i u obrazovanju te podršci lokalnim neprofitnim organizacijama.

7. Steve i Connie Ballmer

Steve i Connie Ballmer Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 141 milijardu dolara

Donirano: oko 6,5 milijardi dolara (oko četiri posto)

Bivši izvršni direktor Microsofta i njegova supruga Connie donacije usmjeravaju kroz Ballmer Group.

Njihov primarni fokus je ekonomska mobilnost obitelji s niskim prihodima. Financirali su i pomoć obiteljima pogođenima požarima Palisades 2025. godine putem organizacija Boys & Girls Club i YMCA u Los Angelesu.

Također ulažu u škole u području Los Angelesa te klinike za mentalno zdravlje u Illinoisu, Kansasu i Michiganu.

6. Marilyn Simons

Marilyn Simons Foto: Afp

Neto imovina: oko 32,6 milijardi dolara

Donirano (obiteljski): oko 10,3 milijarde dolara (24 posto)

Nakon smrti supruga investitora Jima Simonsa 2024. godine, Marilyn Simons nastavila je voditi obiteljsku filantropiju.

Zakladu Simons osnovali su 1994. godine s ciljem potpore temeljnoj znanosti kroz financiranje istraživanja i javno djelovanje.

Marilyn Simons obećala je 80 milijuna dolara za desetogodišnji projekt Simons Collaboration on Ecological Neuroscience, koji se fokusira na istraživanje mozga.

5. George Soros

George Soros Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 7,5 milijardi dolara

Donirano: oko 76 posto životnog bogatstva

Soros je tijekom desetljeća dao većinu svoje imovine. Osnovao je Open Society Foundations 1993. godine kako bi podupirao ljudska prava, jednakost i pravdu diljem svijeta.

Samo 2024. godine organizacija je donirala milijardu dolara skupinama za ljudska prava. Soros je također donirao 7 milijuna dolara Zakladi Baracka Obame te 3,5 milijuna dolara West Africa Democracy Radiju.

4. Michael Bloomberg

Michael Bloomberg Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 109 milijardi dolara

Donirano: oko 25,4 milijarde dolara (19%)

Bivši gradonačelnik New Yorka velik dio profita svoje kompanije Bloomberg LP usmjerio je u Bloomberg Philanthropies.

Njegove donacije fokusirane su na klimatske promjene, zdravstvo i obrazovanje. Godine 2025. obećao je 100 milijuna dolara za smanjenje emisija metana, dok je godinu ranije donirao pola milijarde dolara povijesno crnačkim koledžima i sveučilištima.

3. MacKenzie Scott

MacKenzie Scott Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 30,9 milijardi dolara

Donirano: oko 26,4 milijarde dolara

Bivša supruga Jeffa Bezosa donirala je 75 posto dionica Amazona koje je dobila razvodom.

U manje od sedam godina podijelila je 26,4 milijarde dolara, a 2025. godine bila je osoba koja je donirala najviše novca na svijetu.

Njezine donacije obuhvatile su više od 2.500 organizacija koje se bave obrazovanjem, klimom i rodnom ravnopravnošću. Osnovala je Yield Giving kako bi podijelila bogatstvo nastalo trudom brojnih ljudi.

2. Bill Gates i Melinda French Gates

Bill Gates i Melinda French Gates Foto: Profimedia

Donirano: oko 52,6 milijardi dolara (28 posto)

Zakladu Bill & Melinda Gates osnovali su 2000. godine, a organizacija je postala jedna od najutjecajnijih u području globalnog zdravlja.

Melinda French Gates donirala je dodatnih 540 milijuna dolara organizacijama koje se bave društvenim promjenama za žene, dok je Bill Gates 10,8 milijardi dolara prebacio u njezinu zakladu Pivotal Ventures.

Gatesova osobna neto imovina iznosi oko 107 milijardi dolara.

1. Warren Buffett

Warren Buffett Foto: Profimedia

Neto imovina: oko 146 milijardi dolara

Donirano: oko 68 milijardi dolara (32 posto)

Warren Buffett smatra se najvećim filantropom svih vremena. Tijekom života donirao je oko 68 milijardi dolara za zdravstvo, obrazovanje i borbu protiv siromaštva.

Godine 2025. povukao se s čela Berkshire Hathawaya nakon više od 60 godina. Iako je nekoć obećao donirati 99 posto bogatstva kroz inicijativu Giving Pledge, kasnije je odustao od tog plana te odlučio ostaviti svojoj djeci po 500 milijuna dolara godišnje kako bi ih oni usmjeravali u dobrotvorne svrhe.

Najbogatiji milijarderi svijeta u posljednjoj su godini donirali 34 milijarde dolara, a tijekom života ukupno 275 milijardi dolara. Ipak, to predstavlja tek 14 posto njihove ukupne imovine.

