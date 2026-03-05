Influencerica koju Hrvati obožavaju o životu na mrežama: ''To me izbaci iz takta na pet sekundi''

Pepyyy na TikToku prati više od 130.000 ljudi, a u intervjuu za naš portal iskreno je progovorila o popularnosti, životu na društvenim mrežama i izazovima koje takav posao donosi.

Među mladim kreatorima koji su posljednjih godina stekli veliku publiku na društvenim mrežama nalazi se i Petra Kuljiš, poznatija kao Pepyyy.

Ovu mladu damu na TikToku prati više od 130 tisuća ljudi, dok je na Instagramu okupila više od 50 tisuća pratitelja. Na svojim profilima redovito objavljuje kratke videe u kojima dijeli svakodnevne situacije, anegdote i humoristične trenutke iz života, a upravo to je bio povod da s njom i popričamo. U razgovoru s njom otkrili smo kako je započela svoju TikTok priču, tko je največa podrška i razlikuje li se Pepyyy privatno od one koju gledamo na društvenim mrežama.

Snimanje realnog sadržaja na društvenim mrežama došlo joj je kaže nam - prirodno.

''Nikad se ne bih mogla zamisliti da nešto glumatam ili da se pravim da je sve savršeno. Štoviše, nekad čak i prenaglašavam neke ''ne-stresne situacije'' iz života jer želim da ljudi dobiju poruku da nisu sami i da se svakome događaju takve situacije.''

Prvog TikToka sjeća se kao da ga je objavila jučer, a tada nije mogla niti zamisliti što će sve nastati nakon njega.

''Sjećam se. Editirala sam ga skoro cijeli vikend. To je bio video o mom iskustvu na Work & Travelu u Americi. Puno videa i nekakav trending sound. Sjećam se točno da sam svim svojim prijateljicama slala taj video i govorila im da ga lajkaju, hahah. Prešao je 1000 pregleda i ja sam mislila da sam najveća legenda ikad. I evo, najiskrenije, ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti što će se sve izroditi iz tog TikTok profila.''

@pepyyyyyyyy često je na društvenim mrežama sve savršeno, pa evo jedan podsjetnik i meni i vama da to nije stvarnost 🫧 uživajte u svom tijelu kakvo god da ono bilo, dokle god je zdravo savršeno je 💙 ♬ original sound - daniella

Otkrila nam je i koja je razlika između Pepyyy koju gledamo na društvenim mrežama i Pepyyy privatno.

''Mislim da nisu puno različite. Na kameri sam i glasna i sretna i tužna i pričljiva i ''previše'' energična i nostalgična... Stvarno mislim da sve emocije prenesem na svoje videe jer se baš rijetko dogodi dan da ne objavim nijedan video. Rekla bih samo da sam u pravom životu malo više nervozna i anksiozna, a to je nekako teško prenijeti preko kamere.''

Jedna od stvari koja odmah upada u oči na njezinom profilu jest i samo ime Pepyyy, koje sadrži čak sedam slova ''y''. Zanimalo nas je krije li se iza toga neka posebna priča ili simbolika.

''Zapravo ne postoji neka simbolika. U srednjoj su me najbolji prijatelji zvali Pepy i tako sam se nazvala na TikToku. Razlog zašto ima 7 ''y'' je taj što sam probala Pepy s 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i sve je bilo zauzeto, tako da je ovo bilo najkraće moguće. I jedna zanimljivost – od dana kad sam napravila TikTok do danas nisam mijenjala ime ni profilnu, a TikTok sam napravila cca dvije godine prije nego što sam objavila prvi video.''

Iako društvene mreže često djeluju kao zabavno i opušteno mjesto, iza svakog videa stoji puno vremena, truda i odricanja. A je li bilo trenutaka kada je Pepyyy htjela odustati od mreža?

''Uh, da, haha. Na početku, kada sam uz posao na puno radno vrijeme, faks, prijatelje, samostalan život i treninge još i snimala, a da sam išta dobivala od toga, često sam se pitala čemu sve to i hoće li ikad biti išta od toga. Također, kad sam morala odbijati izlaske i druženja jer sam morala snimati videe. Ali kada to postane posao, jednostavno se drugačije gleda na to.''

Podrška bližnjih često igra veliku ulogu kada netko gradi karijeru na društvenim mrežama. Influencerica nam je otkrila kako su njezini roditelji reagirali kada su saznali čime se zapravo bavi.

''Moji roditelji nisu ni znali da snimam za TikTok (jer sam se odselila od doma) dok im nisam rekla da dajem otkaz na poslu jer otvaram obrt za promociju na društvenim mrežama. Naravno, prvo im ništa nije bilo jasno, haha, ali su znali da sam uvijek bila savjesna i ambiciozna, tako da nikad nije bilo puno propitkivanja.

Gdje je Pepyyy, tu je i njezin dečko Noel Reškovac, također mladi kreativac koji joj je ujedno i najveća podrška – naravno, uz obitelj i prijatelje.

''Definitivno Noel, pa 200 mjesta prazno. On je i moj snimatelj i editor i savjetnik i rame za plakanje i IT podrška, haha. Ali sada stvarno svi prijatelji i poznanici pružaju podršku, tako da se ne mogu požaliti.''

S vremenom je njezin sadržaj na društvenim mrežama prerastao iz hobija u nešto puno ozbiljnije, a otkrila nam je i kada je shvatila da TikTok više nije samo zabava.

''TikTok je već neko vrijeme moj full-time posao. Odnedavno sam postala mali, slatki direktor svoje firme i neopisivo sam ponosna što to mogu reći sa 26 godina, a ne dolazim iz poduzetničke obitelji. Shvatila sam da je to posao kada sam od TikToka počela zarađivati znatno više nego na svom ''normalnom'' poslu.''

Objasnila nam je i koliko je zapravo ''zahtjevno'' biti influencer danas.

''Ne bih rekla da je zahtjevno, ali ima svojih izazova. Dok nisam bila influencer, iskreno sam mislila da je to 100 puta lakše i da se ništa ne radi, samo se uživa i tu i tamo nešto snimi. Ali iza kulisa ima dosta pregovora s klijentima, editiranja, konstantnog objavljivanja neplaćenog sadržaja jer te, naravno, nitko neće pratiti ako si hodajuća TV reklama. Tu su i mišljenja i očekivanja stotine tisuća ljudi. Pritisak je puno veći nego na drugim poslovima jer je puno očiju uprto u tebe.''

Stvaranje sadržaja na društvenim mrežama često sa sobom nosi i određena očekivanja publike. Peppy nam je otkrila osjeća li ponekad pritisak da svaki novi video bude bolji od prethodnog.

''Iskreno, ne. Kada sam osjećala takav pritisak i s tim na umu snimala videe, nikad nisu dobro prošli. Moji videi najbolje prolaze kad sam ja ''dobra stara budala'', kako za sebe iz milja kažem, haha. Većina sadržaja dolazi mi jako prirodno i na tome sam stvarno zahvalna svemiru.''

Društvene mreže često donose i drugu stranu popularnosti – negativne komentare i kritike.

''Ispod mojih videa i nema toliko negativnih komentara, koliko čujem da se piše na nekim drugim mrežama. Znaju me pogoditi komentari kada netko potpuno promaši poantu videa ili zaključi nešto pogrešno. Tada Noelu pokažem komentar i kažem: ''Je li moguće da netko ovako razmišlja?'' Izbaci me iz takta na doslovno pet sekundi i onda idem dalje sa životom. A ovi baš hejterski komentari, tipa vrijeđanja i klevete, to me uopće ne dira jer i iz svoje struke znam da to nisu ljudi kojima je ''dobro u glavi'', pa mi ih je više žao nego što me ljute.

Petra je nedavno i diplomirala i postala magistrica psihologije. Priznala nam je znači li to možda zaokret u karijeri.

''Svakako ostajem na društvenim mrežama za sada. Mislim da u ovom influencerskom poslu ima dosta psihologije za primijeniti – ipak je marketing utjecanje na ponašanje kupca. U budućnosti se vidim u marketingu, ali nikako u uredu. Probala sam sto puta i duša mi jednostavno nije sretna.''

Da ponekad s pratiteljima podijeli i previše iz svoga života, priznaje nam.

''Sa svojom psihologinjom često pričam o tome i ona smatra da bih trebala malo ranije povući granicu, ali ja nekako sve imam potrebu podijeliti.''

Dotaknuli smo se i njezine ljubavne priče s Noelom te nam je Petra ispričala kako je sve započelo.

''Imam osjećaj da ovo svi znaju koliko puta sam to ispričala, haha. Upoznali smo se na utrci Wings for Life i odmah smo kliknuli. Par dana nakon toga pozvala sam ga na svoj rođendan i zapravo smo na početku našeg druženja samo zajedno trčali. Onda su krenule frcati iskrice i on se jako brzo uselio kod mene, hahah. Ostalo je povijest.''

A gdje samu sebe Peppy vidi za pet godina?

''Za 25 godina vidim se na farmi s kokicama i psima kako njegujem svoj vrt, daleko od društvenih mreža. A za pet godina vidim se s nekim svojim brendom u koji vjerujem 100%.''

Za kraj nam je otkrila ima li neki skriveni talent koji njezini pratitelji još nisu vidjeli.

''Mislim da u ovom trenutku ne postoji ništa o meni što moji pratitelji ne znaju, hahah. Možda jedino to da sam veliki cmizdravac i da jako volim plakati!'

