Problemi u raju Luke Dončića i njegove zaručnice? Potez lijepe Slovenke potaknuo je nova šuškanja

Detalji s društvenih mreža ponovno su pokrenuli rasprave o odnosu Luke Dončića i Anamarije Goltes, para koji je godinama bio simbol stabilne veze.

Glasine o mogućim problemima u vezi slovenske NBA zvijezde Luke Dončića i njegove dugogodišnje partnerice Anamarije Goltes posljednjih su mjeseci česta tema na društvenim mrežama.

Sve je počelo nakon Anamarijine objave iz siječnja, u kojoj je pratiteljima pokazala pregled životnih trenutaka od 2016. do 2026. godine. Među brojnim fotografijama koje su obilježile to razdoblje, dio pratitelja primijetio je kako nema nijedne zajedničke fotografije s Dončićem.

Nove rasprave pokrenute su i sada, kada su neki korisnici mreža primijetili još jedan detalj. Fotografije s njihovih romantičnih zaruka više se ne nalaze na Anamarijinom profilu, dok su na Dončićevu profilu i dalje vidljive.

Anamaria Goltes, Luka Dončić

Fotografija na kojoj NBA zvijezda kleči pred njom dugo je bila prikvačena na samom vrhu njezina profila. Na tom se mjestu sada nalaze fotografije njihovih kćeri – Gabriele i malene Olivije, koja je na svijet stigla u prosincu prošle godine.

Par svoj privatni život drži podalje od javnosti, a nagađanja o problemima u njihovoj vezi, koja su se pojavila na društvenim mrežama, zasad nisu komentirali.

Inače, zajedno su od 2016. godine, a upoznali su se na Krku.

"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo imali 11 godina - ne znam, tako nešto", rekao je Dončić svojedobno u emisiji Headliners with Rachel Nichols na Showtimeu.

Anamaria Goltes, Luka Dončić

