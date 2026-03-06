Problemi u raju Luke Dončića i njegove zaručnice? Potez lijepe Slovenke potaknuo je nova šuškanja

Detalji s društvenih mreža ponovno su pokrenuli rasprave o odnosu Luke Dončića i Anamarije Goltes, para koji je godinama bio simbol stabilne veze.
Sve je počelo nakon Anamarijine objave iz siječnja, u kojoj je pratiteljima pokazala pregled životnih trenutaka od 2016. do 2026. godine. Među brojnim fotografijama koje su obilježile to razdoblje, dio pratitelja primijetio je kako nema nijedne zajedničke fotografije s Dončićem.
Nove rasprave pokrenute su i sada, kada su neki korisnici mreža primijetili još jedan detalj. Fotografije s njihovih romantičnih zaruka više se ne nalaze na Anamarijinom profilu, dok su na Dončićevu profilu i dalje vidljive.
Anamaria Goltes, Luka Dončić Foto: Profimedia
Fotografija na kojoj NBA zvijezda kleči pred njom dugo je bila prikvačena na samom vrhu njezina profila. Na tom se mjestu sada nalaze fotografije njihovih kćeri – Gabriele i malene Olivije, koja je na svijet stigla u prosincu prošle godine.
Par svoj privatni život drži podalje od javnosti, a nagađanja o problemima u njihovoj vezi, koja su se pojavila na društvenim mrežama, zasad nisu komentirali.
Inače, zajedno su od 2016. godine, a upoznali su se na Krku.
"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo imali 11 godina - ne znam, tako nešto", rekao je Dončić svojedobno u emisiji Headliners with Rachel Nichols na Showtimeu.
Anamaria Goltes, Luka Dončić Foto: Profimedia
