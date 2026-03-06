Dnevna doza motivacije uz fatalnu Splićanku u bikiniju: ''Već si nas počela mamiti litom?''

Dok se ljeto još čeka, Renata Lovrinčević Buljan na društvenim je mrežama podijelila prizore koji podsjećaju na tople dane uz more. Uz video je poslala i jasnu poruku o brizi za tijelo i zdravlje.

Trenerica fitnesa i bivša Miss Universe Renata Lovrinčević Buljan na društvenim se mrežama prisjetila čari ljeta.

Naime, objavila je video s plaže uz motivacijsku poruku. U videu Renata uživa na stijenama uz more odjevena u jarke bikinije koji su istaknuli njezinu zavidnu formu.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Dok pozira na ručniku tik uz more, u prvi plan dolaze njezina isklesana linija i preplanuli ten, a prizori podsjećaju na bezbrižne ljetne dane.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

U jednom trenutku pokazala je i impresivne skokove u more, demonstrirajući energiju i sportsku spremu po kojoj je poznata.

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovu slavnu plavušu ljubio je najpoželjniji neženja prije braka koji je završio tragedijom

"Moja motivacija za danas: zadržati uživanje u svom tijelu, funkcionalnosti i zdravlju. Sad idem odraditi trening prije posla."

Ispod objave ubrzo su se počeli nizati brojni komentari pratitelja koji su joj uputili komplimente i pohvalili njezinu formu.

Pogledaji ovo Celebrity Mala promjena, veliki wow-efekt! Pobjednica MasterChefa pokazala novi imidž

''Impresivno'', ''Ljepoto'', ''Top si'', ''Kakvo tijelo, evo i ja sam krenula na fitness'', ''Predivna'', ''Reklama za kupaći'', ''Fascinanta'', ''Već si nas počela mamit litom'', dio je komentara s Instagrama.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovričević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan - 1 Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Opaka forma supruge Brune Petkovića, ima trbušnjake kao supermodeli!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Bila je uz njega kad je ostao paraliziran, a preminula je samo 17 mjeseci nakon njega

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji hrvatski zet zamalo se nije oženio lijepom manekenkom: ''Život je imao druge planove!''