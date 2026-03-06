Najpoznatiji hrvatski zet zamalo se nije oženio lijepom manekenkom: ''Život je imao druge planove!''

Brazilac Pedro Soltz prisjetio se neobične priče o svom vjenčanju s Iris Cekuš. Zbog birokracije i rokova morali su donijeti odluku u samo dva dana.

Jedan od najpoznatijih i, mnogi će reći, najzgodnijih hrvatskih zetova, Pedro Soltz, na društvenim se mrežama pohvalio razlogom za slavlje.

Naime, on i supruga Iris proslavili su desetu godišnju braka. Uz idilične prizore njihova posebnog dana Pedro je podijelio i zanimljivu priču te otkrio da se zamalo nisu vjenčali.

''Prije 10 godina, na današnji dan. Naše se vjenčanje gotovo nije ni dogodilo...A onda nam je država rekla da imamo 48 sati da se vjenčamo. Smiješno je što smo neki dan gledali film 'Svadba' i odmah su nam se vratile brojne urnebesne uspomene s našeg, vrlo neobičnog vjenčanja.''

''Za početak, kad je Iris svojoj obitelji rekla da joj je dečko Brazilac, neki su bili pomalo zabrinuti zbog mog 'izgleda'. Planirali smo prekrasno vjenčanje u lipnju, ali život je imao druge planove.''

Pedro Soltz i Iris Cekuš - 4 Foto: Nova TV

''Prvo je hrvatska policija u moje dokumente napisala da sam iz Bosne. Možete li to zamisliti? Vjerojatno zato što se moj grad Belo Horizonte skraćeno piše BH. Pa sam morao osobno otići tamo i objasniti: 'Ne, ne… ja sam Brazilac.' A oni su rekli: 'Da, da...Naravno da jesi.' Potrajalo je neko vrijeme.''

Pedro Soltz Foto: Josip Moler / CROPIX

''Zatim je došao red na papirologiju za vjenčanje. Originalni dokumenti iz Brazila, prijevodi, pečati, potpisi... Gotovo šest mjeseci birokracije samo da bismo smjeli stupiti u brak.''

''Napokon su dokumenti stigli. Upravo smo se vratili sa St. Barthsa, imao sam ozbiljnu ozljedu ramena, liječnici su govorili o operaciji, a ja sam u jednoj hrvatskoj TV seriji glumio nogometaša po imenu Jesus dok sam jedva govorio hrvatski. Otišli smo predati dokumente misleći: 'Odlično, sada možemo sve organizirati za kraj lipnja.'''

''A onda nas je službenica pogledala i rekla: 'Slušajte… ako se želite vjenčati, morate to učiniti ove subote… ili vam dokumenti istječu i sve morate početi ispočetka.' Bio je 5. ožujka. Dva dana prije mog rođendana. Pa smo rekli DA... Hrvatskoj.''

Pedro Soltz i Iris Cekuš - 1 Foto: Nova TV

''10 godina kasnije, dvije prekrasne kćeri i milijun uspomena. Sretna godišnjica, ljubavi. Ponekad su najbolji planovi oni koje život potpuno promijeni. Usput... otvaram nova mjesta na svom online tečaju: 'Kako se vjenčati u dva dana'. Ima li zainteresiranih?''

Pedro Soltz Foto: Instagram

Pedro Soltz Foto: Instagram

