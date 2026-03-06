Kako izgleda najstariji sin Željka Keruma? Snimljen je u garaži okružen jurilicama!

Samozatajni Joško Kerum rijetko se pojavljuje pred kamerama, no sada je napravio iznimku – i to zbog humanitarne akcije.
Društvenim mrežama proširio se video koji je privukao veliku pažnju korisnika.3 vijesti o kojima se priča "puno krivih putova" Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..." vidimo li mi to dobro? Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju opasna situacija Isplivali novi detalji uhićenja Britney Spears, policijski izvještaj otkrio što se dogodilo
Naime, u videu se navodi kako je 35-godišnji Joško Kerum, najstariji sin bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, za jednu humanitarnu akciju donirao tisuću eura.
Autor videa susreo se s Joškom u njegovoj garaži, u kojoj su se nalazile skopcjene i luksuzne jurilice. Tijekom kratkog susreta Joško je potvrdio donaciju na pomalo neobičan način – potpisao se na motor, ostavivši tako simboličan trag svoje podrške.
Pogledaji ovo Nekad i sad Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?
''Evo me u privatnoj garaži mog prijatelja, koji me pozvao i podržao je ovu akciju'', govori akter.
''Ja sam Joke Kerum, drago mi je da sam podržao ovu akciju'', dodao je sin bivšeg splitskog gradonačelnika.
Joško Kerum Foto: Duje Klaric/Cropix
U videu je objašnjeno i kako je Joško ovom donacijom podržao Županijsku ligu protiv raka i pomogao im u prikupljanju sredstava za kupnju magneta.
Željko i Joško Kerum Foto: Damjan Tadic/Cropix
Inače, Joško je Željkov sin iz prvog braka te vlasnik splitskog trgovačkog centra ''Joker''. Poznato je i da vodi Fitness centar. U rujnu 2020. godine dobio je kćerkicu s tadašnjom djevojkom, kćeri uglednog šibenskog odvjetnika. Prije dvije godine pisalo se i o njegovim zarukama sa samozatajnom poduzetnicom, no o njihovoj vezi u javnosti nije poznato mnogo detalja.
Joško Kerum Foto: Duje Klaric/Cropix
Joško Kerum Foto: Duje Klaric/Cropix
Ime Kerumova sina i ranije se znalo pojavljivati u medijima, a više detalja pročitajte OVDJE.
Željko i Joško Kerum Foto: Mario Todoric/Cropix
Kerum s bivšom suprugom Ankicom ima i 33-godišnju kćer Nevu. Par se vjenčao 1989. godine, a Kerum je 2009. šokirao javnost kad je priznao da već nekoliko godina ima izvanbračnu aferu sa svojom sadašnjom suprugom Fani i da zajedno čekaju dijete. S Fani je dobio troje djece, sinove Zvonimira i Franu te kćer Eleonoru.
Željko i Fani Kerum - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Galerija 29 29 29 29 29
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svi su gledali u Sevkinu torbicu, neobičan detalj odmah je zasjenio cijeli outfit!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Jeste li primijetili ovaj detalj kod Kate Middleton? Mnogi misle da nije slučajan
Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica koja se nedavno preselila u Dubai promijenila planove: "Nismo mogli riskirati"