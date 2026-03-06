Kako izgleda najstariji sin Željka Keruma? Snimljen je u garaži okružen jurilicama!

Samozatajni Joško Kerum rijetko se pojavljuje pred kamerama, no sada je napravio iznimku – i to zbog humanitarne akcije.

Društvenim mrežama proširio se video koji je privukao veliku pažnju korisnika.

Naime, u videu se navodi kako je 35-godišnji Joško Kerum, najstariji sin bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, za jednu humanitarnu akciju donirao tisuću eura.

Autor videa susreo se s Joškom u njegovoj garaži, u kojoj su se nalazile skopcjene i luksuzne jurilice. Tijekom kratkog susreta Joško je potvrdio donaciju na pomalo neobičan način – potpisao se na motor, ostavivši tako simboličan trag svoje podrške.

''Evo me u privatnoj garaži mog prijatelja, koji me pozvao i podržao je ovu akciju'', govori akter.

''Ja sam Joke Kerum, drago mi je da sam podržao ovu akciju'', dodao je sin bivšeg splitskog gradonačelnika.

U videu je objašnjeno i kako je Joško ovom donacijom podržao Županijsku ligu protiv raka i pomogao im u prikupljanju sredstava za kupnju magneta.

Inače, Joško je Željkov sin iz prvog braka te vlasnik splitskog trgovačkog centra ''Joker''. Poznato je i da vodi Fitness centar. U rujnu 2020. godine dobio je kćerkicu s tadašnjom djevojkom, kćeri uglednog šibenskog odvjetnika. Prije dvije godine pisalo se i o njegovim zarukama sa samozatajnom poduzetnicom, no o njihovoj vezi u javnosti nije poznato mnogo detalja.

Ime Kerumova sina i ranije se znalo pojavljivati u medijima, a više detalja pročitajte OVDJE.

Kerum s bivšom suprugom Ankicom ima i 33-godišnju kćer Nevu. Par se vjenčao 1989. godine, a Kerum je 2009. šokirao javnost kad je priznao da već nekoliko godina ima izvanbračnu aferu sa svojom sadašnjom suprugom Fani i da zajedno čekaju dijete. S Fani je dobio troje djece, sinove Zvonimira i Franu te kćer Eleonoru.

