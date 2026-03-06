Pretraži
samozatajni biznismen

Kako izgleda najstariji sin Željka Keruma? Snimljen je u garaži okružen jurilicama!

Piše H. L., Danas @ 08:52 Celebrity komentari
Željko Kerum Željko Kerum Foto: Duje Klaric / CROPIX

Samozatajni Joško Kerum rijetko se pojavljuje pred kamerama, no sada je napravio iznimku – i to zbog humanitarne akcije.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Ljubavna priča Christophera i Dane Reeve
Tragična ljubav Supermana
Bila je uz njega kad je ostao paraliziran, a preminula je samo 17 mjeseci nakon njega
Lidija Bačić otkrila da je vlasanica pet nekretnina
nisu to sitnice!
Kupila si ih je čak pet! Lidija Bačić otkrila čime se počasti kada poželi nešto za sebe
Joško Kerum, sin Željka Keruma, snimljen u garaži okružen luksuznim automobilima
samozatajni biznismen
Kako izgleda najstariji sin Željka Keruma? Snimljen je u garaži okružen jurilicama!
Petra Ecclestone ipak otišla iz Dubaija
prošli neočekivane prepreke
Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''
Aca Lukas stiže u Arena Zagreb – glazbeni spektakl jeseni 2026.
glazbeni spektakl jeseni
Aca Lukas najavio spektakl u zagrebačkoj Areni, poznat je i datum!
Charlotte Lawrence šokirala outfitom na reviji u Parizu
vidimo li mi to dobro?
Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Lepa Brena oduševila fanove prirodnim izdanjem
prirodno izdanje
Kako Lepa Brena izgleda bez šminke? Mlađi sin objavio je opuštenu fotku pjevačice
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Britney Spears uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola
ozbiljan prekršaj
Uhićena je Britney Spears, poznati su detalji incidenta
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Ivica Puljić o ratu SAD i Izraela protiv Irana
Analiza RATA
Dopisnik iz Washingtona na jednostavnom primjeru objasnio posljedice rata u Irana
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
show
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Charlotte Lawrence šokirala outfitom na reviji u Parizu
vidimo li mi to dobro?
Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju
Otkriveni novi detalji uhićenja Britney Spears
opasna situacija
Isplivali novi detalji uhićenja Britney Spears, policijski izvještaj otkrio što se dogodilo
zdravlje
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
10 namirnica koje mogu poboljšati seksualni život – i nekoliko koje je bolje preskočiti
Za raspoloženje, energiju i libido
10 namirnica koje mogu poboljšati seksualni život – i nekoliko koje je bolje preskočiti
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
Za dlaku!
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
sport
VIDEO Tudor preživio nemoguće u londonskom derbiju: Spasio ga nos napadača
Pogledajte situaciju
VIDEO Tudor preživio nemoguće u londonskom derbiju: Spasio ga nos napadača
VIDEO Divlje scene u Novom Pazaru: Delije bježale kroz prozore autobusa, policija blokirala grad
potpuni kaos
VIDEO Divlje scene u Novom Pazaru: Delije bježale kroz prozore autobusa, policija blokirala grad
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
Uoči završnice sezone
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
Crno more: Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
CRNO MORE
Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
putovanja
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
Nova blokada zakona o kriptovalutama: Evo zašto ga banke koče, a Trump bijesni
Nikome ne odgovara
Nova blokada zakona o kriptovalutama: Evo zašto ga banke koče, a Trump bijesni
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Mladolike slavne dame starije od 60 godina
Njihove tajne
10 slavnih dama koje izgledaju mladoliko, a imaju više od 60 godina
sve
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene