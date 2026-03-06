Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''

Petra Ecclestone zajedno s obitelji je ipak odlučila napustiti Dubai, a za razlog je navela konjička natjecanja svoje kćeri.

Nakon dramatičnih dana obilježenih napetostima na Bliskom istoku, Petra Ecclestone odlučila je sa svojom obitelji napustiti Dubai i otputovati u Europu. Kći Slavice i Bernieja Ecclestonea oglasila se na društvenim mrežama i objasnila da njihov odlazak nije bio bijeg, već praktična odluka povezana s obiteljskim planovima.

Kako je otkrila u objavi u kojoj je podijelila i nekoliko fotografija uoči leta, njezina kći Lavinia ide na konjička natjecanja.

"Nije prošlo baš onako glatko kako smo zamišljali i definitivno je bilo nekoliko neočekivanih prepreka usput. Ali kao i uvijek, suočili smo se s njima zajedno kao obitelj i prošli kroz to", poručila je Petra. "Nismo pobjegli zbog okolnosti o kojima ljudi nagađaju. To je jednostavno bio jedini let koji smo mogli dobiti koji bi nas doveo na vrijeme za Lavinijina konjička natjecanja u Europi."

Petra Ecclestone Foto: Instagram

Petra Ecclestone Foto: Profimedia

Kći najbogatije Hrvatice i nekadašnjeg vlasnika Formule 1 se nedavno oglasila iz Dubaija, gdje se sa suprugom Samom Palmerom i četvero djece preselila prije dva mjeseca, nakon raketnih napada i pojačanih napetosti u regiji. Tada je priznala da je situacija bila iznimno stresna, osobito jer s obitelji živi u tom gradu.

"Bila je to jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu. Došli smo u Dubai kako bismo se osjećali sigurno, a onda se dogodio ovaj šokantan preokret", rekla je tada, dodajući da joj je najteže bilo objasniti djeci što se događa i hoće li se situacija smiriti.

Petra Ecclestone i Sam Palmer (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Petra i Bernie Ecclestone (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Unatoč dramatičnim događajima i odlasku, Petra je naglasila kako se u Dubaiju ipak osjećala sigurno i dobrodošlo. Istaknula je da je zahvalna koliko grad stavlja naglasak na sigurnost te koliko su se ona i njezina obitelj tijekom preseljenja osjećali zaštićeno.

Petra i Sam Palmer tek su se nedavno preselili iz Los Angelesa u Dubai u potrazi za mirnijim okruženjem za svoju obitelj, no političke napetosti u regiji pokazale su koliko se situacija može brzo promijeniti.

Za sada nije poznato hoće li se Ecclestone i njezina obitelj ponovno vratiti u Dubai nakon završetka putovanja u Europi, no jasno je da su posljednji događaji ostavili snažan dojam na obitelj koja je ondje tražila sigurniji život.

Razvod njezinih roditelja jedan je od najbrže finaliziranih u povijesti, o čemu više čitajte OVDJE.

