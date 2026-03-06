Kupila si ih je čak pet! Lidija Bačić otkrila čime se počasti kada poželi nešto za sebe

Lidija Bačić već godinama uspješno gradi karijeru na domaćoj glazbenoj sceni. Uspjeh koji je izgradila donio joj je i mogućnost da si priušti ono što poželi.

Lidija Bačić već godinama žari i pali domaćom glazbenom scenom. Atraktivna Splićanka poznata je po energičnim nastupima, brojnim hitovima i snažnoj vezi s publikom, a gdje god se pojavi, rijetko prolazi nezapaženo.

Pjevačica ne skriva da voli uživati u plodovima svog rada, a kada si nešto priušti, to rijetko budu male stvari.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić - 5 Foto: Marko Prpic/Pixsell

''Kada se želim počastiti kupim sama sebi auto ili stan. Tako sam si evo kupila pet nekretnina'', priznala je Lille za net.hr.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić - 1 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Bačić je progovorila i o svojim navikama te priznala kako postoji jedna stvar kojoj teško odolijeva. Riječ je o putovanjima, koja su joj velika strast, iako priznaje da ponekad pomisli kako bi ih možda trebalo biti malo manje.

Lidija Bačić Foto: Lidija Bačić/Instagram

''Navika koje bi se riješila je ovisnost o putovanjima, ali s druge strane volim putovati svijetom pa se toga ne bih riješila. Dosta putujem, ali nisam javna osoba koja fotografira svoj ručak, večeru, hotel, let avionom, krevet... Kao i većina mojih normalnih kolega'', objasnila je.

Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram

