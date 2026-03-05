Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."

Nakon izlaska dueta "Sinkronija" s Dinom Petrićem, Nives Celzijus je na Instagramu podijelila poruku jednog muškarca o pjesmi koju je, kako kaže, shvatila kao kompliment.

Nakon što je ovih dana predstavila novi duet s pjevačem Dinom Petrićem "Sinkronija", Nives Celzijus ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Pjevačica i autorica, koja je za pjesmu napisala i glazbu i tekst, na Instagramu je podijelila provokativnu fotogaleriju uz osobnu poruku o reakcijama koje je pjesma izazvala.

U objavljenim fotografijama Nives pozira u crnom čipkastom donjem rublju, uz bijelu košulju koja joj nehajno klizi s ramena, otkrivajući tetovažu. Fotografija ima mekano, prirodno svjetlo koje dodatno naglašava senzualnu atmosferu.

Galerija 26 26 26 26 26

Nives Celzijus i Dino Petrić - 3 Foto: PR

Nives Celzijus i Dino Petrić - 2 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Uhićena je Britney Spears, poznati su detalji incidenta

Fotogalerija je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, a Nives ju je popratila i zanimljivom pričom o jednoj poruci koju je dobila.

Uz fotografije je podijelila komentar koji joj je poslao jedan muškarac nakon što je čuo novu pjesmu.

"Jedan frajer mi sinoć napisao: Koji kreten od žene moraš biti da četrdeset i koju godinu gradiš karijeru na sisurinama, a imaš talenta da napišeš tako snažnu, životnu pjesmu koje se ne bi posramili ni najveći pjesnici. Bez ljutnje, ali ti si promašila cijeli život", napisala je Nives, priznavši da ne zna kakva je bila prava namjera poruke, ali ju je odlučila shvatiti – kao kompliment. "Dirljivo mi je da eto i muškarci osjećaju Sinkroniju, onako kako ju ja osjećam."

Nives Celzijus - 2 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 3 Foto: In Magazin

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

U svojoj objavi Nives je iskreno progovorila o životnim odlukama i putu koji ju je doveo do nove pjesme.

"A da sam kreten u životu, vjerojatno i jesam, ali upravo ta uloga me i dovela do ove pjesme. Možda i puno krivih puteva, ali uvijek su me vodili ka pravom cilju", poručila je naša pjevačica.

Pjesma "Sinkronija", koju izvodi s Dinom Petrićem, govori o ljubavima koje krenu krivim putem, ali ostavljaju snažan trag i emociju. Upravo ta životna tema očito je pogodila mnoge slušatelje.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus Foto: Instagram

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, čini se da je Nives još jednom postigla upravo ono što je željela – da se o njezinoj glazbi, ali i porukama koje šalje, itekako govori.

Kako je pjesmu komentirao njezin bivši suprug, pročitajte OVDJE.

Zašto nikad nije promijenila prezime, pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Priča o našoj manekenki sa svjetskim uspjehom: Djevojku iz Zadra obožavaju najveće modne kuće

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ona ima 56? Glumica u bikiniju na plaži zapanjila linijom uz zgodnog Talijana

Pogledaji ovo Celebrity Obiteljska drama se nastavlja? Potez Beckhamovih izazvao reakciju odmetnutog sina

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto svi pričaju o ovoj seriji? Neočekivana romansa dvojice hokejaša postala je globalni fenomen