Životni usponi i padovi: Tko je psihologica iz Rijeke čije videe obožavaju žene diljem svijeta?

Za vrijeme bolovanja, dok se brinula o svojem voljenom psu, profesorica psihologije iz naše sljedeće priče kreirala je dvjestotinjak videouradaka koje danas obožavaju milijuni. Barbara Udovičić u njima progovara o svojem životu, razvodu, bolesti te posvojenju djece. Našoj Jeleni Prpoš otkriva je li bilo teško ogoliti se, ali i zašto sve izgovoreno ne smatra klasičnim savjetima, već svojim iscjeljenjem.

''Ako sam od nečeg luda, onda je to kult sreće. Ne znam kako to uopće nazvati. Nekakva diktatura optimizma.

Poput čepa koji iskače s boce pod golemim pritiskom, tako se Barbara osjećala kada je prvi put potpuno otvoreno progovorila o svojem životu. Male crtice, uspone i padove uklopila je u videozapise, a riječi su izlazile same – neplanski, iskreno i bez filtera.

''Oni, naime, uopće nisu bili namijenjeni objavi za početak, pa je onda bilo jednostavno jer to nitko neće vidjeti. A drugi razlog, pravi razlog, zapravo je taj što ja nikad ne govorim iz pozicije boli. Kad sam u poziciji boli, čekam da postane ožiljak koji je siguran na dodir.''

Sve o čemu progovara godinama je, kaže, bilo u njoj nataloženo. A danas su Barbarine riječi i svojevrsno preispitivanje same sebe. Već pri objavi prvih videa na društvenim mrežama shvatila je koliko se žena pronalazi u rečenom i vodi slične bitke.

''Najteže prebolimo one koji su nam davali najmanje.''

Videozapisi ove profesorice psihologije u kratkom su vremenu prikupili milijune pregleda. I, svakako, sviđa joj se ta pozornost. Činjenica da je mnogima motivacija i utjeha. Ali ovdje, kaže, nećete pronaći savjete i smjernice jer univerzalan put za sve ne postoji.

''Moja nona je to govorila, Đorđe Balašević je to uvijek govorio i meni je to, u slučaju moje none, jako išlo na živce kada je ona govorila: ''Mala, sve u svoje vrijeme.'' Ma što sve u svoje vrijeme? Daj mi – I want it all and I want it now. Kako sve u svoje vrijeme? Nemam ja strpljenja to čekati. Sve u svoje vrijeme.''

Danas isto govori svojoj djeci. Za njih se itekako, kaže, vrijedilo boriti. Postupak posvojenja bio je prava golgota, a danas su joj sin i kći najveći navijači i beskrajna potpora.

''Kojeg je spola, koje dobi, što voli jesti, koje igračke voli – ti nemaš pojma.''

''Oni se nalaze u poziciji: ovo su ti mama i tata koje ćeš sad bezuvjetno voljeti i bezuvjetno ćeš im vjerovati, a dolaze iz jedne pozicije kad je to trebalo biti tako, a nije bilo. Ja ne volim romantizirati posvojenje, ono u samom početku je grbavo. Ja bih rekla da, ako je jako puno ljubavi, jako puno razumijevanja i jako puno razgovora, sve to dođe na svoje i na ovu moju jednu krasnu poziciju koju tako ljubomorno čuvam.''

Bez tabua Barbara govori i o razvodu, ali i bolesti. Prije trinaest godina, zbog zloćudne bolesti, u samo deset mjeseci podvrgnula se čak pet operacija. I to joj je, kaže, nepovratno promijenilo pogled na svijet.

''Jako je bolno na fizičkom nivou, a najmanje je bolno na fizičkom nivou.''

Na jednoj od tih operacija, na trećoj, dogodila se liječnična pogreška. Vrlo ozbiljna.

''Ja sam mogla prihvatiti to i to je jednostavno – i ući u sudske tužbe. Potratiti život na takve stvari, a ne posvetiti se sebi i iscjeljenju iz boli koju ste objektivno prošli, meni je to i u tom trenutku već bio potpuni gubitak vremena.''

A vrijeme tako neumoljivo prolazi. Pedesete su ovoj Riječanki, kaže, donijele neopterećenost tuđim mišljenjem. Sve maske su skinute. No i dalje život gleda u metaforama.

''Nemoj se nikad udati za čovjeka dok ne vidiš kako se ponaša kad mu konobar donese hladnu juhu.''

''Na koji način se obraćaju ljudima od kojih, nazovimo to tako, nemaju ništa. Tu se vidi njihov karakter.''

Barbara vjeruje i u onu kako treba pamtiti samo sretne dane, iako vječna sreća ne postoji. A na putu zvanom život ne treba katkad zazirati ni od sebičnosti, jer i ona zna biti dobar alat za samoočuvanje.

