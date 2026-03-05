Isplivali novi detalji uhićenja Britney Spears, policijski izvještaj otkrio što se dogodilo

Policija je gotovo sat vremena pratila automobil Britney Spears koji je navodno opasno vijugao autocestom u Kaliforniji prije nego što je pjevačica privedena zbog sumnje na vožnju pod utjecajem.

Pop zvijezda Britney Spears našla se u središtu medijske pažnje nakon što su objavljeni novi detalji njezina uhićenja zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola u Kaliforniji. Pjevačica je privedena u okrugu Ventura 4. ožujka navečer, nakon što je policija primila dojave o opasnoj vožnji na autocesti.

Prema dostupnim informacijama, Spears je zaustavila kalifornijska prometna policija oko 21:30, nakon što je navodno vozila između prometnih traka na autocesti Highway 101. Nakon uhićenja zadržana je nekoliko sati, a zatim puštena na slobodu rano ujutro, dok je sudsko ročište zakazano za 4. svibnja.

Prema izvještajima iz policijske komunikacije, potjera je trajala gotovo sat vremena, tijekom kojeg je policija pratila crni BMW kabriolet kojim je upravljala pjevačica. Dispečeri su u pozivima opisivali situaciju kao opasnu – automobil je navodno naglo kočio, prelazio iz trake u traku i vozio bez stražnjeg svjetla, zbog čega su na teren poslane dodatne policijske jedinice.

Policija je na kraju uspjela zaustaviti vozilo, nakon čega je Spears izašla iz automobila i razgovarala s policajcima. Na mjesto događaja pozvan je i posebno obučeni stručnjak za procjenu vozača pod utjecajem droga ili alkohola kako bi se utvrdilo je li pjevačica bila pod utjecajem.

Nakon uhićenja oglasio se i predstavnik pjevačice, koji je incident nazvao potpuno neopravdanim, ali je naglasio da će Spears surađivati s vlastima i poduzeti potrebne korake.

"Britney će učiniti sve što je potrebno i poštovati zakon. Nadamo se da bi ovo mogao biti prvi korak prema promjenama koje su u njezinu životu odavno potrebne", stoji u izjavi njezina tima.

Uhićenje dolazi nakon turbulentnog razdoblja u životu pop zvijezde. Godine 2021. oslobođena je 13-godišnjeg skrbništva koje je kontroliralo velik dio njezina života i karijere, a posljednjih godina povremeno se povlači iz javnosti i uglavnom komunicira s obožavateljima putem društvenih mreža.

Nakon vijesti o uhićenju pjevačica je deaktivirala svoj Instagram profil, što je dodatno potaknulo nagađanja o njezinu stanju i planovima za budućnost. Do tada čeka sudsko ročište u svibnju, dok njezina obitelj i bliski prijatelji, prema riječima predstavnika, planiraju osmisliti novi plan podrške kako bi joj pomogli u ovom teškom razdoblju.

