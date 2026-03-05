Jasenko Houra prihvatio TikTok izazov svoje kćeri, video je odmah postao hit!

Dora Houra na TikToku često objavljuje videe s ocem Jasenkom Hourom, a u jednom su kroz ples duhovito najavili mjuzikl "Radio Dubrava", što je izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Dora Houra na TikToku često dijeli duhovite i kreativne trenutke iz svakodnevice, a među njezinim pratiteljima posebno su popularni videi u kojima joj se pridružuje i njezin otac, glazbenik Jasenko Houra.

U takvim snimkama frontmen Prljavog kazališta više je puta pokazao da ima smisla za humor te da bez problema sudjeluje u raznim internetskim trendovima i izazovima koje mu kći predloži.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako teku pripreme za prve transformacije nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!

U trenutku dok se Kazalište Komedija intenzivno priprema za premijeru mjuzikla "Radio Dubrava", koji je inspiriran hitovima Prljavog kazališta, Jasenko i Dora odlučili su ga na svoj način najaviti i to kroz opušteni TikTok video.

"Kaj trebam reći?", upitao je glazbenik kćer, a ona mu je objasnila da treba napraviti uvod. On je zatim izgovorio: "Ovdje radio Dubrava", nakon čega je krenula snimka njihova plesa na taktove popularne pjesme.

Prizor autora nekih od najvećih domaćih hitova kako opušteno pleše uz koreografiju svoje kćeri brzo je osvojio publiku i izazvao niz pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Dora Houra - 5 Foto: Instagram

Jasenko Houra - 5 Foto: Jasenko Houra/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Neobičan modni trenutak u našoj sabornici: Sako političarke pun detalja svi su primijetili

Galerija 13 13 13 13 13

Jasenko je za naš In magazin objasnio kako je jedan običan obiteljski ritual postao TikTok senzacija, a intervju pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kako Lepa Brena izgleda bez šminke? Mlađi sin objavio je opuštenu fotku pjevačice

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Intimni dio tijela prekrila je samo školjkom i raspametila fanove fotografijama s plaže

Pogledaji ovo Celebrity Ona ima 56? Glumica u bikiniju na plaži zapanjila linijom uz zgodnog Talijana