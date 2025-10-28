Pogledajte zašto je Jasenko Houra postao hit je na TikToku: Znate li tko je dama kraj njega?

Novi video Jasenka Houre na TikToku skupio je tisuće lajkova, pogledajte sami zašto.

Iako je nekima jako teško, na tehnologiju i trendove koji haraju društvenim mrežama moraju se naviknuti i brojne legendarne zvijezde domaće i svjetske scene.

Ovog puta to je učinio Jasenko Houra, gitarist Prljavog kazališta koji je pravi hit na TikToku.

Naime, njegova kći Dora Houra objavila je tri njihova zajednička videozapisa, a jednog je pregledalo čak 187 tisuća ljudi, te lajkalo 15 tisuća.

''Vaš najdraži duo'', piše u opisu.

''Kako znaš legendu?'' upitao je netko u komentarima, na što je Dora odgovorila: ''Jajo mi je tata''.

''Kakva legenda, ''Kakav kralj'', ''Pozdravi ćaleta i kaži mu da ne pomišlja na penziju dok ne odgledam koncert u zagrebačkoj Areni'', ''Ovo je genijalno'', ''Jedan je heroj ulice'', samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Prvi video koji je objavila posebno je nasmijao gledatelje.

Oca je snimila kako hoda po kiši pod kišobranom te ga pitala ''Koja je pjesme pogodna za ovu situaciju?'', aludirajući na ''Kiše jesenje''.

Inače, Dora ima 26 godina, a osim Dore, Jasenko je sa suprugom Dianne dobio još dvoje djece, kćer Mirjanu i sina Ivana Brunu.

Dianne je inače Kanađanka, a Jasenko je jednom otkrio da su se njih dvoje upoznali na turneji Prljavog kazališta u Torontu.

