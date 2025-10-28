Kad počinje prodaja ulaznica za Thompsonovu dvoransku turneju?

Fanovi Marka Perkovića Thompsona moći će kupiti ulaznice za dvoransku turneju od podneva.

Marko Perković Thompson krajem godine održat će turneju u dvoranama u Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Ulaznice će biti dostupne u prodaji putem sustava Entrio i njihovim prodajnim mjestima, a pjevačevi obožavatelji moći će već sada ući u red za kupnju.

Ulaznice za Thompsonove koncerte kreću u prodaju danas u podne, a svaki posjetitelj moći će kupiti samo pet ulaznica. Svatko tko planira ići na koncert, uključujući djecu, mora imati važeću kartu.

Organizatori su uputili posebno oštro upozorenje preprodavačima.

Sve ulaznice kupljene na neslužbenim kanalima poput oglasnika, Facebooka ili ViaGogoa bit će automatski poništene, a ulazak onemogućen i preprodavači prijavljeni. Sve zainteresirane već se sada upozorilo i na velik broj krivotvorenih ulaznica, a iz Entrija su poručili kako je dovoljno imati digitalnu verziju u svom mobitelu te da nije potrebno printati.

Radi sigurnosti u dvorane je zabranjeno unositi hranu, piće, velike kišobrane i oštre predmete te općenito predmete koji bi mogli ugroziti sigurnost ostalih posjetitelja. Organizatori apeliraju na publiku da poštuje pravila i osigura svoje mjesto na vrijeme kupnjom preko ovlaštenih kanala kako bi izbjegli neugodnosti.

Thompson je htio više datuma u zagrebačkoj Areni, no do toga neće doći. Više pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Kako su on i Ante Gotovina zapjevali ispred jednog restorana, pogledajte OVDJE.

