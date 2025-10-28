Kad počinje prodaja ulaznica za Thompsonovu dvoransku turneju?

Fanovi Marka Perkovića Thompsona moći će kupiti ulaznice za dvoransku turneju od podneva.
Ulaznice za Thompsonove koncerte kreću u prodaju danas u podne, a svaki posjetitelj moći će kupiti samo pet ulaznica. Svatko tko planira ići na koncert, uključujući djecu, mora imati važeću kartu.
Luka Modrić i Marko Perković Thompson Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Marko Perković Thompson Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Marko Perković Thompson Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Marko Perković Thompson Foto: Bruno Konjević / CROPIX
Organizatori su uputili posebno oštro upozorenje preprodavačima.
Sve ulaznice kupljene na neslužbenim kanalima poput oglasnika, Facebooka ili ViaGogoa bit će automatski poništene, a ulazak onemogućen i preprodavači prijavljeni. Sve zainteresirane već se sada upozorilo i na velik broj krivotvorenih ulaznica, a iz Entrija su poručili kako je dovoljno imati digitalnu verziju u svom mobitelu te da nije potrebno printati.
Marko Perković Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 9 Foto: Cropix
Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Radi sigurnosti u dvorane je zabranjeno unositi hranu, piće, velike kišobrane i oštre predmete te općenito predmete koji bi mogli ugroziti sigurnost ostalih posjetitelja. Organizatori apeliraju na publiku da poštuje pravila i osigura svoje mjesto na vrijeme kupnjom preko ovlaštenih kanala kako bi izbjegli neugodnosti.
Thompson je htio više datuma u zagrebačkoj Areni, no do toga neće doći. Više pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).
Kako su on i Ante Gotovina zapjevali ispred jednog restorana, pogledajte OVDJE.
