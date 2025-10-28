TikToker iznenada preminuo u 26. godini, posljednja objava slomila je srce fanovima

Ben Bader, influencer koji je na TikToku dijelio financijske savjete, preminuo je mjesec dana nakon 25. rođendana.
TikTok influencer Ben Bader, poznat po savjetima o životu i financijama namijenjenima mlađoj publici, preminuo je u dobi od 25 godina.3 vijesti o kojima se priča nikad nije požalila Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...'' senzacija s društvenih mreža Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni! ''O moj Bože, što je ovo?!'' Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Vijest o njegovu tragičnom odlasku potvrdila je njegova djevojka Reem na društvenim mrežama tijekom vikenda.
Ben Bader - 4 Foto: Instagram
Ben Bader - 2 Foto: Instagram
Ben Bader i Reem - 2 Foto: Profimedia
"Posljednjih nekoliko dana bilo je najtežih u mom životu i nikada se prije nisam nosila s nečim ovakvim", napisala je Reem u emotivnoj objavi na društvenim mrežama i dodala kako uzrok smrti nije poznat. "Posebno ne s gubitkom nekoga tko mi je značio koliko i on… Iskreno je volio svaku osobu koju je upoznao i uvijek je bio toliko pozitivan."
Pogledaji ovo Celebrity Neugodna scena ispred katedrale: Prosvjednik urlao kralju Charlesu u lice
Njegova obitelj prisjetila se internetske zvijezde kao vizionara koji je vodio s ljubavlju, živio s namjerom i svoje strasti pretvarao u pomaganje drugima.
"Ostavio je dubok trag na svakome tko ga je poznavao – svojom mudrošću, humorom i suosjećanjem. Ben je svaki dan živio punim plućima, nadahnjujući ljude oko sebe da i sami traže smisao, povezanost i svrhu u vlastitim životima", napisala je njegova obitelj u izjavi, koju prenosi PEOPLE.
Ben Bader - 1 Foto: Instagram
Ben Bader i Reem - 1 Foto: Profimedia
Preminuli TikToker rodio se kada je njegova majka bila trudna samo 28 tjedana, no tijekom života nosio je istu snagu, zahvalnost i odlučnost. Imao je profile na Instagramu, TikToku i X-u, na kojima je imao ukupno više od 200 tisuća pratitelja, a prije samo mjesec dana proslavio je svoj 25. rođendan, podijelio je niz fotografija s druženja.
"Sve što želim za rođendan je – još svega", napisao je Ben u svojoj posljednjoj objavi, ne sluteći da će mu biti posljednji.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sandra Bagarić i suprug Darko Domitrović ukrali show na premijeri u Zagrebu
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda imanje bivše televizijske kraljice vrijedno 30 milijuna dolara!
Pogledaji ovo Celebrity Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio
Pogledaji ovo Celebrity Janica Kostelić u rijetkom intervjuu otvorila dušu: ''Nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata...''