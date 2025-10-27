Neugodna scena ispred katedrale: Prosvjednik urlao kralju Charlesu u lice

Tijekom posjeda katedrali u Lichfieldu, kralja Charlesa je dočekao prosvjednik koji ga je ispitivao o skandalu njegovog brata princa Andrewa.

Britanski kralj Charles posljednjih nekoliko tjedana se suočava s velikom krizom monarhije zbog povećeg broja skandala njegovog mlađeg brata princa Andrewa i njegove bivše supruge Sarah Ferguson.

Nakon što je posljednjih tjedana dospjela istina koliko su uistinu bili bliski s Jeffreyjem Epsteinom, 65-godišnji Andrew je bio prisiljen odreći se svih preostalih kraljevskih titula, uključujući onu vojvode od Yorka, a sve više se traži i iseljavanje iz Royal Lodgea, u kojoj živi bez plaćanja najamnine.

Kralj Charles - 6 Foto: Profimedia

Kralj Charles - 5 Foto: Profimedia

Kralj Charles - 4 Foto: Profimedia

Andrewovi skandali se odražavaju i na kralja Charlesa, kojeg je u ponedjeljak tijekom posjeta katedrali izviždao jedan prosvjednik, član antimonarhističke kampanje Republic. Dok je kralj prolazio pokraj njega, muškarac je dovikivao pitanja o princu i osuđenom trgovcu seksom.

The walk abouts will be tricky from now on, King Charles gets heckled on today’s engagement💁🏾‍♀️



“How long have you known about Andrew & Epstein”?



Sounds like a valid question to me 💁🏾‍♀️ pic.twitter.com/Onfw4Q9VKT — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 27, 2025

"Koliko dugo znate za Andrewa i Epsteina?", "Jeste li tražili od policije da zataška Andrewa?", "Treba li zastupnicima biti dopušteno raspravljati o kraljevskoj obitelji u Donjem domu?", bila su pitanja koje je kralj na kraju ignorirao i nije pokazivao reakcije, dok su drugi ljudi ispred katedrale dovikivali muškarcu da zašuti.

Kralj Charles i prosvjednik - 1 Foto: Platforma X

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Profimedia

Kralj Charles III. Foto: Profimedia

Britanski mediji navode da su Andrew i Sarah Ferguson pristali napustiti raskošno imanje Royal Lodge, ali su zauzvrat zatražili dva nova doma. Andrew navodno želi kuću Frogmore Cottage, bivši dom Harryja i Meghan, dok Fergie priželjkuje Adelaide Cottage u blizini, prije nego što se William i Kate ondje presele.

Nove optužbe došle su nakon posthumne objave memoara bivše Epsteinove žrtve Virginije Giuffre, koja je tužila Andrewa 2022. godine, no slučaj je zaključen nagodbom u kojoj je dobila 10 milijuna funti. Princ nije priznao krivnju, a prema knjizi, inzistirao je da Giuffre potpiše ugovor o šutnji, kako bi se izbjeglo sramoćenje kraljice Elizabete tijekom njezina Platinastog jubileja. Usprskos snažnim dokazima, Andrew i dalje negira sve optužbe.

