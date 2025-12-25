Najstariji Beckhamov sin na Božić produbio obiteljski jaz o kojem bruji cijeli svijet

David Beckham slavio Božić s obitelji, a otuđeni najstariji sin Brooklyn porukom na TikToku dodatno produbio obiteljski jaz.

Engleski nogometni veteran David Beckham proveo je božićne blagdane u veselom raspoloženju u društvu svojih mlađih sinova Romea i Cruza, noseći prigodne blagdanske kapice i stvarajući obiteljski ugođaj kakav mnogi priželjkuju.

No, idilu ovog obiteljskog slavlja zasjenio je izostanak najstarijeg sina, Brooklyna, čije nedavno ponašanje na društvenim mrežama dodatno produbljuje jaz u obitelji.

Obitelj Beckham

Unatoč napetostima, 50‑godišnji David i supruga, 51‑godišnja Victoria Beckham, trude se njegovati blagdansku atmosferu za svoju djecu: 23‑godišnjeg Romea, 20‑godišnjeg Cruza i 14‑godišnju Harper. Na Badnjak su zajedno proveli toplu večer, David je ranije viđen kako siječe božićno drvce, a Cruz je preuzeo ulogu barmena i posluživao koktele gostima.

Na fotografijama objavljenima na društvenim mrežama vidljivo je kako David s ponosom grli sina, dok mu Romeo nježno drži ruku na ramenu. Uz njih se pridružila i Romeova djevojka Jackie Apostel, dok je Victoria podijelila snimku kćeri Harper kako zapisuje svoje božićne želje.

Obitelj Beckham

S druge strane, Brooklynov izostanak ponovno je pokrenuo priče o njegovim odnosima s roditeljima. 26‑godišnji Beckham navodno je blokirao cijelu obitelj na Instagramu, a potom objavio video na svom TikTok profilu u kojem šeće gradom uz pjesmu Lady Gage "Telephone". Svima je zapao za oko odabir stihova "oprosti, ne čujem te, prilično sam zauzet", što su mnogi protumačili kao poruku usmjerenu prema njegovoj otuđenoj obitelji, iako je ta objava kasnije uklonjena.

David Beckham

Izvori bliski obitelji tvrde da bi David i Victoria nikada ne prestali voljeti Brooklyna, bez obzira na sve razmirice.

David i Brooklyn Beckham

David i Victoria Beckham

"Uvijek će biti tu za njega i uvijek žele da to zna... Vrlo je jasno da je ovo znak njegovog potpunog otuđenja od obitelji."

