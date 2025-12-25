Video gdje Matija Cvek pjeva sa kćerkicom možda je nešto najslađe što ćete danas vidjeti!

Matija Cvek zapjevao božićnu pjesmu s kćerkicom Lotom i raznježio pratitelje na društvenim mrežama.

Popularni pjevač Matija Cvek raznježio je svoje pratitelje na Instagramu simpatičnim božićnim videom u kojem se pojavio u baš posebnoj ulozi, onoj oca i glazbenika.

Na snimci se vidi kako Cvek sjedi u domaćem okruženju pored blagdanski ukrašenog bora, svira gitaru i pjeva svoju novu pjesmu "Sjećam se". Malena Lota držala mikrofon kod mame u naručju i veselo sudjelovala u izvedbi.

Matija Cvek - 4 Foto: Matija Cvek/Instagram

Ovu toplu obiteljsku scenu Matija je popratio i dirljivom porukom:

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je sve! Morate vidjeti kako je Celine Dion obožavateljima čestitala blagdane

"Ovom pjesmom želim Vam sretan Božić, mir i razboritost. Želim Vam dolinu bezbrižnog sna unatoč nazubljenim planinskim lancima svakodnevnice. Želim Vam glasne sitnice u nijemosti gomile. Želim Vam osmijehe uz nikad zaboravljene slike, jer slike ćemo postati.

Svakom vašem odlasku želim sretan povratak, jer sve je krug, pa ispočetka. Hranite se uspomenama i kušajte život, sidro nek se spušta i podiže. Falit će para, ljubavi, razumijevanja i strpljenja, al samo dobrote nek ne fali. Grozomoran svijet hranit ću dobrotom, dat ću mu sve lijepo što imam pa nek kvari ako može. Nek ugasi svjetlo ako ima mraka, tamom se dobra djela lože. Dao sam mu svoje klupko sreće i strah me. Cijelo srce hoda pored mene, ne može to biti malo.

Čudovišta su već dugo van ormara, a ja da glumim da mi nije stalo?

Želim sebi i Vama pobjedu nad ovim strahom, da nam duga cesta bude blaga, srca da nam postanu ljudi. Pravi ljudi - oni kojima će tuđa srca hitati mahom. Oni koji će svima moći biti dom, jer dom jesu ljudi", napisao je u opisu.

Poznati pjevač često svoje pratitelje vodi u svoj privatni svijet, ali ovakvi trenuci u kojima se vidi bliska povezanost s kćerkicom posebno su osvojili publiku. Komentari ispod videa prepuni su emotikona i poruka oduševljenja.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Smrt vlasnika bezvremenskog hita na sam Božić šokirala je svijet, medijske stupce punio je i ljubavnim životom

Galerija 28 28 28 28 28

Podsjećamo, Matija je u braku sa samozatajnom Miriam, a više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

Matija Cvek i supruga Miriam Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Da se rastopiš! Čestitka Maje i Blooma u posebnim kostimima rapidno skupila tisuće lajkova

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Joško Gvardiol na Badnjak snimljen s misterioznom plavušom u zagrljaju, pao je i poklon!

Pogledaji ovo Celebrity Božić kod Marka Grubnića izgleda bajkovito, pogledajte njegov tradicionalni blagdanski stol!