Smrt vlasnika bezvremenskog hita na sam Božić šokirala je svijet, medijske stupce punio je i ljubavnim životom

George Michael svojim glasom i ljubavnim životom punio je medijske stupce.

Britanski glazbenik George Michael, koji iza sebe ima bezvremenski hit ''Last Christmas'', preminuo je na Božić 2016. godine. Imao je tek 53 godine, a niti devet godina nakon smrti fanovi ne mogu prihvatiti činjenicu da ga više nema.

Georgeu Michaelu pravo ime je Georgios Kyriacos Panayiotou, a rođen je u Londonu 1963. godine. U jednom intervjuu je rekao da se za glazbu počeo zanimati kada je prebolio ozljedu glave s osam godina. Školu je završio u Busheyju, a upravo tamo je upoznao i kolegu s kojim se proslavio, piše BBC.

Tijekom bogate karijere prodao je preko 80 milijuna albuma diljem svijeta čime je postao jedan od najpopularnijih izvođača i glazbenoj povijesti. Proslavio se u grupi Wham!, a nakon nekoliko godina i velike svjetske slave s Andrewom Ridgleyjem, Michael je pokrenuo samostalnu karijeru, a već prvim singlom "Careless Whisper" osvojio je top liste diljem svijeta. Prvi solo album "Faith" objavio je 1987. godine, a ostalo je povijest.

George Michael Foto: Profimedia

Pjevač je 1998. godine objavio da je homoseksualac, a tijekom cijeloga života borio se za prava LGBT zajednice. Njegov privatni život godinama je punio novinske stupce, a imao je problema s drogom.

Često je u intervjuima govorio kako je kao mladić maštao o ženama, no brzo mu je postalo jasno da mu se sviđaju muškarci.

"Nikada se nisam sramio što sam homoseksualac. Zaljubljivao sam se i u žene nekoliko puta, no tek kada sam se iskreno zaljubio u muškarca shvatio sam da je sve prije toga bila iluzija", rekao je legendarni glazbenik svojedobno u CNN emisiji s Jimom Moretom.

George Michael Foto: Profimedia

On je 90-ih godina bio u vezi sa šminkericom Kathy Jeung koja se pojavila i u spotu za njegovu pjesmu "I Want Your Sex". Znala je da je biseksualan, a i nakon prekida ostali su odlični prijatelji. Vezu s Anselmom Feleppom započeo je 1991. godine nakon što ga je upoznao na festivalu Rock in Rio. Brazilac je šest mjeseci kasnije otkrio da ima sidu, a pjevač je iskreno u intervjuima pričao o svemu.



Anselmo je preminuo 1993. godine, a Michael mu je posvetio singl "Jesus to a Child". Godinama kasnije pjevač je rekao kako je to bio jedan od težih perioda u njegovom životu, a žalovao je tri godine za svojim ljubavnikom.

George Michael Foto: Profimedia

Kenny Goss bio je njegova velika ljubav, a par su postali 1996. godine. Živjeli su zajedno, a 2005. godine su se planirali i vjenčati. Ipak, 2011. godine su raskinuli te nikada nisu stali pred oltar. S Fadijem Fawazom prohodao je 2012. godine, a s njim je bio do smrti. Upravo on pronašao je pjevačevo tijelo na Božić 2016. godine. Fadi je tvrdio da je pjevač počinio samoubojstvo, no obdukcija je pokazala kako je preminuo prirodnom smrću zbog bolesti srca i jetre.

George Michael, Fadi Fawaz Foto: Profimedia

George Michael nikada nije skrivao da se drogirao te da je odlazio na raskalašene tulume, a zbog toga je često imao problema i s policijom. Nemalo puta su ga uhvatili dok je kod sebe imao razne droge.

Pjevač je svoje bogatstvo od 97 milijuna funti ostavio sestrama Melanie i Yiodi, a dugogodišnjeg partnera je iz oporuke izostavio.

George Michael Foto: Profimedia

Osvojio je prestižne nagrade za svoj glazbeni doprinos. Na policama je imao dva Grammyja, dvije nagrade Brit, tri statue American Music Awardsa, 12 Billboard nagrade, četiri MTV Video nagrade te šest Ivor Novello nagrada. Godinu dana prije smrti Billboard ga je imenovao jednim od 100 najboljih izvođača svih vremena.