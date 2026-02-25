Nakon 16 godina ponovno zajedno: Kako danas izgledaju omiljeni liječnici s malih ekrana?

Od redateljskih uspjeha i aktivnih TV karijera do novih privatnih izazova i promjena, glumci serije "Stažist" dokazali su da život izvan Sacred Hearta može biti jednako zanimljiv kao i serija koja ih je proslavila.

Mnoge fanove serije "Stažist" (Scrubs) razveselila je vijest o povratku čak 16 godina otkako je emitirana posljednja epizoda devete sezone.

Brojni gledatelji u Hrvatskoj i svijetu pratili su dogodovštine budućih liječnika fikcionalne bolnice Sacred Heart, zbog čega je zavladalo veliko zadovoljstvo što se originalna postava predvođena Zachom Braffom, Donaldom Faisonom i Sarah Chalke vraća na ABC.

Nakon devet sezona, glumački ansambl nastavio je graditi raznolike karijere — od uspješnih uloga u filmovima i drugim serijama do rada iza kamera i privatnih životnih prekretnica.

Zach Braff (50), koji je utjelovio glavnog protagonista Johna J.D.-a Doriana, nastavio je uspješnu karijeru iza i ispred kamere. Nakon završetka snimanja, usmjerio se na režiju i režirao filmove poput "Garden State", "Wish I Was Here" i "Going in Style". Našao se na redateljskoj poziciji i na setovima serija "Ted Lasso" i "Shrinking", za što je zaradio nominacije za nagrade Emmy i Directors Guild of America.

Kao glumac, pojavio se u nekoliko projekata, uključujući višestruka pojavljivanja u "Bad Monkey". Njegov posljednji redateljski i scenaristički uradak bio je film "A Good Person", u kojem su glavne uloge tumačili Florence Pugh, s kojom je bio tri godine u kontroverznoj vezi zbog razlike u godinama, i Morgan Freeman.

Donald Faison (51) i nakon "Stažista" je ostao aktivan u svijetu zabave, iako se fokusira prvenstveno na obiteljski život. Ponosni je otac šestero djece i u braku je s CaCee Cobb od 2012. godine. Poznat po ulozi Christophera Turka, Faison se pojavio u filmovima kao što su "Clueless", "Remember The Titans" i "Pitch Perfect". Međutim, njegov život nije prošao bez izazova; njegova prva supruga Lisa Askey, majka troje njegove djece, iznenada je preminula 2017.

Glumac se također suočio s nekoliko pravnih problema — 2013. agenti su ga tužili oko provizije za njegovu posljednju sezonu u "Stažistu". Više je puta komentirao i upotrebu plesnih pokreta njegovog lika u videoigri "Fortnite" bez ikakve naknade.

Sarah Chalke (49) nastavila je glumiti u brojnim popularnim projektima. Nakon "Stažista", ostvarila je značajne uloge u serijama poput "Kako sam upoznao vašu majku" (kao Stella Zinman) i "Firefly Lane" na Netflixu.

Dugi niz godina bila je glas Beth Smith u animiranoj seriji "Rick and Morty", a glumila je i u "Cougar Town". U privatnom životu, Chalke je dva desetljeća veze bila u vezi s Jamiejem Afifijem, s kojim je dobila dvoje djece, no prekinuli su 2022. godine. Njezin sin Charlie imao je tešku borbu s Kawasakijevom bolešću, o čemu je Sarah javno govorila kako bi podigla svijest o toj teško dijagnosticiranoj bolesti.

U seriju se kao Carla Espinosa vraća i Judy Reyes, koja je nakon originalne serije ostvarila glavne i sporedne uloge u serijama poput "Devious Maids", "Jane The Virgin", "Fresh Off The Boat", "Smile" i "Claws". Od 2008. je u vezi s redateljem Georgeom Valencijom, s kojim ima kćer Leilu Rey Valencia, i nastavlja aktivno glumiti u različitim TV projektima.

Mnogima omiljeni dr. Perry Cox također će biti prisutan u seriji. John C. McGinley (66), koji ga tumači, prije i nakon "Stažista" je imao uspješnu karijeru u glumačkoj industriji. Nastupao je u serijama poput "Burn Notice", "Chicago PD" i "Brooklyn Nine-Nine". Aktivan je i u humanitarnom radu kao član upravnog odbora Global Down Syndrome Foundation i ambasador za National Down Syndrome Society, potičući svijest o Downovu sindromu jer je njegov sin Max rođen s tim stanjem.

Kao sporedni glumci ili gosti iz originalne serije se vraćaju brojni glumci koje smo upoznali u prvih devet sezona poput Neila Flynna (domar), Roberta Maschija (Todd Quinlan), Philla Lewisa (dr. Hooch) i ostalih.

Od redateljskih uspjeha i aktivnih TV karijera do novih privatnih izazova i promjena, glumci "Stažista" dokazali su da život izvan Sacred Hearta može biti jednako zanimljiv kao i serija koja ih je proslavila.

