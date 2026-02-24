Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!

U show koji traži potpunu transformaciju i disciplinu, Iva Ajduković ulazi mirna i sigurna u sebe. Nakon godina na pozornici, ali i važnih privatnih odluka koje su je oblikovale, 39-godišnja pjevačica iz Sinja danas zna tko je – i što želi. Tvoje lice zvuči poznato za nju nije samo televizijski format, nego prostor igre, pomicanja granica i potvrde da iskustvo i autentičnost idu ruku pod ruku.

U novu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato stiže i Iva Ajduković – pjevačica koja iza sebe ima godine pozornice, ali i životnog iskustva koje joj danas daje novu perspektivu. Ususret početku emisije otkriva kako gleda na sebe s 39 godina, što je morala otpustiti da bi bila mirnija i zašto ovaj projekt doživljava kao osobni iskorak.

Govoreći o fazi života u kojoj se danas nalazi, Iva ne bira između hrabrosti i smirenosti – u njoj, kaže, koegzistiraju obje.

''Moglo bi se reći da sam trenutno u obje faze, danas sam zrelija pa time drugačije doživljavam svijet oko sebe'', govori Iva te dodaje kako joj je ulazak u zrelije godine donio i važne unutarnje lekcije, posebno one o granicama.

''Naučiti reći "ne" bez osjećaja krivnje jedna je od najvažnijih lekcija. Postaviti granice nije sebičnost, nego briga o sebi!'', govori.

Jednako važno bilo je i otpustiti verziju sebe koja je previše brinula o tuđem mišljenju.

''Morala sam pustiti onu Ivu koja se uvijek brinula sto će drugi reći, a sad me to ne zanima i to mi je velika sloboda!'', tvrdi.

Publika je godinama poznaje kroz projekte i javne nastupe, ali privatno, kaže, živi jednu sasvim prizemljenu i vedru svakodnevicu.

''Ljudi me vide kroz projekte, ja živim kao majka, supruga i netko tko voli putovati, smijati se, veselim se svakom danu kad se probudim, zapravo sam veliki optimist!''.

S vremenom je naučila nositi se i s pogrešnim percepcijama.

''Nekoliko puta su ljudi nakon što me upoznaju rekli da su me doživljavali kao bahatu ili umišljenu, a na kraju ih razuvjerim svojom jednostavnošću''.

Danas joj je, priznaje, važnije biti autentična nego nužno svima razumljiva.

''Prirodno je da težimo biti shvaćeni, ali danas mi je važnije biti svoja. Shvaćena ili ne, svoje odluke-to je ono što mi znači''.

U takvom životnom trenutku dolazi i Tvoje lice zvuči poznato – projekt koji spaja igru, disciplinu i transformaciju.

''Mogla bi i na ovom pitanju reći svo troje, igra jer je ultra zabavno, izazov jer sam svaki tjedan netko drugi, osobni test da vidim koliko mogu pomaknuti granice, koliko mogu duboko ući u zadani lik i koliko ga mogu vjerodostojno prenijeti na male ekrane''.

Iskustvo joj pritom daje sigurnost – pozornica je prostor u kojem se osjeća najviše svoja.

''Ja sam sad već dovoljno iskusna da mogu reći da mi je to kako se kaže mačji kašalj, pozornica i mikrofon su moj drugi dom, tu sam ona prava ja, iskrena i do kraja''.

Najveći životni rizici, otkriva, nisu uvijek bili vidljivi javnosti.

''Najveći osobni rizik bio je preseliti se u Sinj zbog obitelji, a svakog tjedna putovati u Zagreb na nastupe, izvana ništa posebno, ali za mene pravi izazov'', kaže.

Iako je odluka bila teška, pokazala se ispravnom.

''Preselila sam se u Sinj zbog obitelji i djeteta, a istovremeno nastavila graditi svoj pjevački put u Zagrebu, tada sam se malo bojala kako ću sve to uskladit, a danas vidim da je to bila nužna odluka'', govori.

Strah, kaže, ne zauzima puno prostora u njezinim mislima.

''Zapravo ne razmisljam uopće da se trebam bojati ičeg, kao što sam napisala ja sam optimist, u svemu nađem nešto lijepo, ako krene nizbrdo nekako znam sve preokrenuti na onu bit će sve dobro, poslije kiše uvijek dođe sunce i obrnuto,to je sve samo život koji se vrti u krug!'', zaključila je.

U razdoblju intenzivnih snimanja oslanja se na rutinu i disciplinu.

''Moja svakodnevnica izgleda tako da se dižem jako rano, pijem kavu kao prava Dalmatinka, posložim dan i krećem sa izvršavanjem obaveza, pred spavanje uvijek poslušam i pogledam par videa od izvođača kojeg imitiram taj tjedan, to mi je jako važno da imam u rutini, volim taj svoj mir kad sam u velikim projektima, da mogu sto bolje odraditi iduće snimanje'', priča nam.

Ravnotežu čuva svjesno, a u tome joj najveću ulogu ima kći.

''Danas sam osoba koja teško dozvoljava sama sebi da je nešto izbaci iz ravnoteže, ako se to i dogodi onda se moram resetirati što prije, tu mi kćer odigra najveću ulogu, ona me uvijek smiri i izbalansira!''.

Granice su danas jasne – i privatno i poslovno.

''Ne toleriram da me se vrijeđa i ponižava, na to odmah reagiram, sve se da sredit dobrim i kvalitetnim razgovorom''.

S godinama je, kaže, postalo lakše birati sebe.

''S godinama mi je lakše reći NE. Sad više biram gdje ću potrošiti i preusmjeriti svoju energiju. Više ne osjećam potrebu dokazivati se svima''.

Kao žena u javnom prostoru naučila je filtrirati očekivanja okoline.

''Danas je čudno vrijeme i ljudi su ponekad čudni, pa nikad ne znaš što zapravo očekuju od žena. Zato sam naučila birati što želi m biti umjesto da pokušavam zadovoljiti tuđa očekivanja koja se stalno mijenjaju'', kaže.

Definicija uspjeha danas joj je jednostavna i jasna.

''Danas za mene uspjeh znači živjeti od pjevanja, biti prisutna na važnim događanjima i raditi ono što volim. Prije sam težila ovom što imam danas''.

Najčvršći oslonac u svemu joj je obitelj.

''Najveća podrška u poslu mi je obitelj, s obje strane su svi uključeni, oni su moja velika podrška, uvijek su tu za mene, bodre me i slave svaki uspjeh, razumiju kad putujem, imam nastupe, daju mi prostor, mir i razumijevanje da radim ono što volim! na tom sam im beskrajno zahvalna'', priča nam.

Iako je publika poznaje kao pjevačicu, krije i jednu adrenalinsku stranu.

''Strastvena sam vozačica, volim razna vozila, trenutno sam zakačena na vožnju quada, to mi daje jedan osjećaj slobode i adrenalina'', priznaje nam.

Na kraju dana, iza svih reflektora i transformacija, najvažnije joj je ono najjednostavnije.

''Znamo svi da je najvažnije doći doma u zagrljaj najmilijima, to je neprocjenjivo!'', zaključila je Iva.

U Tvoje lice zvuči poznato Iva Ajduković ulazi kako bi pomicala vlastite granice. S iskustvom koje joj daje sigurnost i optimizmom koji joj je zaštitni znak, spremna je svakom novom transformacijom pokazati još jedno lice sebe. A kad se svjetla pozornice ugase, ostaje ono najvažnije – žena koja zna tko je, gdje pripada i zašto sve što radi ima smisla.

