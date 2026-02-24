Svjetski tabloid raspisao se o uspjehu Ivane Knoll: ''Život je lud kad ne odustaješ od sna''

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta zbog svog DJ debija u Miamiju, koji je privukao pažnju i britanskih medija.

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica koja je svjetsku slavu stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Katru, napravila je novi iskorak u karijeri – debitirala je kao DJ-ica u jednom od najpoznatijih klubova u Miamiju. O njezinu nastupu raspisao se i britanski tabloid The Sun.

Knoll je nastupila u prestižnom noćnom klubu LIV, a na pozornici se pojavila u izazovnom crnom izdanju koje je privuklo brojne poglede. Nosila je prozirni mrežasti top pričvršćen ovratnikom oko vrata, koji je malo toga prepuštao mašti, dok su joj ruke i dio dekoltea ostali otkriveni. Kombinaciju je upotpunila crnim tajicama i visokim čizmama, a stajling je dodatno naglasio njezin prepoznatljivi, samouvjereni imidž.

Svoje oduševljenje velikim korakom u karijeri podijelila je s pratiteljima na Instagramu, gdje je prati 2,8 milijuna ljudi.

"Prije nekih osam godina studirala sam u Zagrebu i sanjala o životu u Miamiju, gradu u kojem nikad prije nisam bila", započela je u podužoj objavi.

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

"Sve vezano za Ameriku činilo mi se tako daleko, gotovo nestvarno. Jednog dana prijatelj se vratio iz Miamija i ispričao mi: 'Postoji ti jedan tip, Dave. On je tamo glavna faca.' Tada mi je to zvučalo kao priča s drugog planeta", napisala je uz fotografiju na kojoj grli Davea.

Otkrila je i kako se njezin san postupno počeo ostvarivati.

"Četiri godine kasnije preselila sam se u Miami. Upoznala sam Davea. Nastupila sam u Fontainebleauu na otvorenju u Las Vegasu, bio je to moj prvi veliki nastup. A sada… debitiram u LIV-u", poručila je.

Ivana Knoll - 1 Foto: Ivana Knoll/Instagram

"Život je lud kad ne odustaješ od sna koji se nekad činio nemogućim. Tako sam sretna. Tako ponosna. Hvala ti, Dave. Hvala ti, LIV. Ovo je nevjerojatno i tek smo počeli!" zaključila je Knoll.

Inače, David Grutman, kojeg Ivana spominje u objavi, jedno je od najvažnijih imena restoranske i klupske scene u Miamiju. Knoll je ranije zahvalila i bivšem njemačkom nogometašu Lukasu Podolskom, koji joj je 2024. osigurao nastup na festivalu s više od 200.000 posjetitelja.

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

Čini se kako Ivana, nakon modne i influencerske karijere, ozbiljno gradi i onu glazbenu, a sudeći po reakcijama publike i medija, početak je i više nego uspješan.

Ivana je upoznala i Davida Guettu.

