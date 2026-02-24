Ljudi misle da ima 25: Istina o 59-godišnjaku koji je zbunio Internet

Chuando Tan mladolik izgled održava discipliniranim načinom života koji uključuje strogu prehranu, redovitu tjelovježbu, dovoljno sna i izbjegavanje stresa, bez estetskih zahvata.

Dok većina ljudi starenje doživljava kao neizbježan pad energije i promjene na tijelu, singapurski fotograf i bivši model Chuando Tan već godinama dokazuje suprotno. Iako ima 59 godina, mnogi ga na prvi pogled zamjenjuju za muškarca u kasnim dvadesetima.

Tan je postao globalni simbol prkosa godinama, a njegova mladolika koža i isklesana figura često izazivaju nevjericu na društvenim mrežama. No, kako tvrdi, iza njegovog izgleda ne stoje estetski zahvati ni tajne medicinske procedure već discipline.

Tan vjeruje da čak 70 posto izgleda dolazi iz prehrane, dok je 30 posto rezultat tjelovježbe, zbog čega hranu smatra ključnim faktorom u procesu starenja.

Njegov dan započinje doručkom bogatim proteinima: jede šest jaja, ali samo dva žumanjka kako bi držao kolesterol pod kontrolom. Uz to popije čašu mlijeka, a ponekad doda avokado ili bobice.

Ručak i večeru bazira na jednostavnim, cjelovitim namirnicama poput pečene piletine sa smeđom rižom i povrćem ili bistre riblje juhe. Izbjegava prerađene šećere, kavu, alkohol i cigarete jer smatra da potiču upalne procese i ubrzavaju starenje.

Također pazi da posljednji obrok pojede najmanje pet sati prije spavanja kako bi tijelo noću energiju usmjerilo na regeneraciju, a ne probavu.

Iako mnogi pretpostavljaju da sate provodi u teretani, Tan naglašava važnost dosljednosti, a ne intenziteta. Treninge snage odrađuje tri do pet puta tjedno, u trajanju od 30 do 90 minuta, fokusirajući se na osnovne vježbe poput čučnjeva i sklekova.

Kako se približava 60. godini, izbjegava dizanje teških utega kako bi smanjio rizik od ozljeda. Umjesto toga preferira aktivnosti s manjim opterećenjem, poput plivanja, kojim se bavi gotovo svaku večer po sat vremena.

Ključni dio njegove rutine su oporavak i san. Trudi se spavati najmanje osam sati i biti u krevetu do 23 sata. Smatra da unutarnji stres značajno utječe na to koliko brzo osoba izgleda starije, zbog čega njeguje pozitivan način razmišljanja i ostaje usmjeren na kreativni rad.

Njegova rutina njege kože također je jednostavna tako što svakodnevno koristi blagi čistač i hidratantnu kremu. Iako boji kosu kako bi prikrio sijede, ističe da se kloni estetskih operacija.

Primjer Chuanda Tana pokazuje da mladolik izgled nije nužno stvar genetike ili skupih zahvata, već dugoročne discipline i brige o tijelu – iznutra i izvana.

