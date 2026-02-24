Novi šokantni navodi: Gola masaža u Buckinghamskoj palači plaćena kraljevskim novcem?

Novi šokantni navodi o princu Andrewu ponovno potresaju britansku javnost, ovaj put zbog tvrdnji da je u Buckinghamskoj palači primao privatnu golu masažu, a račun je navodno podmiren iz kraljevske blagajne.

Novi detalji o životu i trošenju bivšeg princa Andrewa ponovno su uzdrmali britansku javnost.

Prema pisanju britanskih medija, Andrew Mountbatten-Windsor uživao je u privatnoj goloj masaži u spavaćoj sobi Buckinghamske palače, a račun je, navodno, podmiren izravno s računa kraljevske obitelji, prenosi Daily Mail.

Princ Andrew Foto: Afp

Maserka Monique Giannelloni tvrdi da je u lipnju 2000. godine bez sigurnosnih provjera uvedena u službenu rezidenciju pokojne kraljice, nakon što ju je princu preporučila tajnica Ghislaine Maxwell.

Giannelloni, podrijetlom iz Južne Afrike, Daily Mailu je dostavila račun koji pokazuje da je iznos od 75 funti podmiren s računa banke Coutts, koji koristi kraljevska obitelj.

U ekskluzivnoj izjavi ispričala je kako je izgledao njihov susret:

''Došla sam u sobu i Andrew je stajao tamo u ogrtaču. Nakon što smo se pozdravili, nestao je u kupaonici i vratio se gol. Skrenula sam pogled i bilo mi je prilično neugodno.''

Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Foto: Afp

Dodala je kako, osim početne nelagode, nije imala problema tijekom tretmana:

''Bila sam toliko nervozna što sam u Buckinghamskoj palači da sam samo radila ono što znam i ako je bilo ičega neprimjerenog, stvarno se ne sjećam da sam to primijetila, osim činjenice da je vrlo brzo maknuo ručnik. Ne mogu reći ništa loše o princu Andrewu prema svom iskustvu toga dana. Masirala sam ga samo jednom.''

Prema njezinim riječima, u sobi nije bilo tjelohranitelja niti osiguranja.

Giannelloni tvrdi da ju je s Andrewom povezala upravo Ghislaine Maxwell.

''Prvi poziv dobila sam od tajnice Ghislaine Maxwell u New Yorku. U to sam vrijeme imala mnogo klijenata visokog profila i sve je išlo preporukom, tako da nemam pojma kako je prvotno došla do mog broja.''

Princ Andrew Foto: Afp

Otkrila je i detalje susreta s Maxwell i osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

''Željela je kasnovečernju masažu, ali rekla sam joj da to ne radim, pa sam došla sljedeće jutro. Kad sam došla, Jeffrey Epstein je također cijelo vrijeme bio u sobi i razgovarali su o kupnji nekog otoka za oko 20 milijuna funti, što mi je bilo vrlo čudno, a bilo je i neugodno što je Epstein samo stajao tamo.''

Tijekom jednog susreta Maxwell joj je navodno rekla: ''Upoznat ću te s nekim poznatijim od Boga.''

Nedugo zatim uslijedio je poziv iz ureda vojvode od Yorka.

''Kad sam dobila poziv od službenika vojvode od Yorka, odmah sam pomislila na Ghislaine zbog onoga što je rekla. Nisam znala tko su Ghislaine ili Epstein. Naravno da sam znala za princa Andrewa, ali u to vrijeme nisam imala pojma o njihovim vezama ili o tome u što su bili uključeni. Jednom mi je rekla: ‘Zar ne znaš tko sam, draga? Trebala bi čitati tabloide, ja sam slavna osoba.’''

Skandal dodatno produbljuju tvrdnje dvojice bivših državnih službenika koji su, kao zviždači, istupili u javnost. Prema njihovim navodima, računi za Andrewove masaže i luksuzna putovanja tijekom njegova mandata britanskog trgovinskog izaslanika navodno su teretili porezne obveznike, piše Daily Mail.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Jedan bivši državni službenik izjavio je:

''Mislio sam da je to pogrešno… rekao sam da to ne smijemo platiti, ali smo na kraju ipak platili. Ne mogu reći da bi ga to zaustavilo, ali trebali smo označiti da nešto nije u redu.''

Drugi bivši visoki dužnosnik potvrdio je da je bio šokiran razmjerima trošenja:

''Nisam mogao vjerovati… kao da to nije pravi novac, nisu trošili vlastiti novac.''

Ove tvrdnje proturječe ranijim izjavama Buckinghamske palače, koja je 2011. godine, kada je Andrew napustio dužnost, inzistirala da je plaćao sve osobne troškove tijekom trgovačkih putovanja.

Tijekom službenog putovanja u Indoneziju 2011. godine, tadašnji princ boravio je u luksuznom hotelu Shangri-La, gdje je, prema pisanju medija, primao masaže s laticama ruža. Maserka Ria tada je izjavila:

''Bio je vrlo prijateljski raspoložen prema meni. U početku sam ga zvala Sir jer moj engleski nije dobar i teško mi je reći Vaše Kraljevsko Visočanstvo. Rekao mi je: ‘Samo me zovi Andrew. Ovdje sam Andrew.’''

Princ Andrew već se godinama suočava s posljedicama prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom. U više je navrata negirao bilo kakvo nedjelo.

Najnovije optužbe i svjedočanstva dodatno bacaju sjenu na njegovu ulogu bivšeg posebnog predstavnika za međunarodnu trgovinu i ulaganja te ponovno otvaraju pitanje načina na koji su se financirali njegovi službeni i privatni troškovi. Nedavno je i uhićen, a više čitajte OVDJE.

O skandalu s Andrewom oglasili su se i Kate Middleton i princ William. Više čitajte OVDJE.

