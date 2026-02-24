Naša bivša misica o teškom razdoblju: ''Na jastuku otpala kosa, u ogledalu umor i blijedilo...''

Nekadašnja Miss turizma Hrvatske i uspješna poduzetnica Ivančica Pahor ponovno je dirnula javnost iskrenom objavom o svojoj borbi s karcinomom, otkrivši koliko ju je teška bolest promijenila, ali i osnažila.

Bivša hrvatska misica i današnja poduzetnica, Ivančica Pahor, prije nekoliko je mjeseci javnosti otkrila kako boluje od karcinoma.

Od tada hrabro dijeli trenutke svoje borbe s teškom bolešću, a posljednjom objavom na Instagramu dirnula je mnoge pratitelje.

Uz fotografiju snimljenu u automobilu, Pahor je iskreno progovorila o promjenama koje joj je donijela dijagnoza, ali i o unutarnjoj snazi koju je u sebi otkrila.

''Ova bolest me naučila voljeti sebe onakvu kakva jesam. Na jastuku otpala kosa, u ogledalu umor i blijedilo… I baš tada otkriješ snagu i ljepotu koja nema veze sa savršenstvom'', napisala je Ivančica u objavi koja je izazvala brojne reakcije i poruke podrške.

Ivančica Pahor - 3 Foto: Instagram

Mnogi su joj u komentarima uputili riječi ohrabrenja, ističući kako je upravo njezina iskrenost i ranjivost čine još ljepšom i snažnijom.

''Samo vjerujte'', ''Prelijepa si i hrabra, sve će biti dobro'', ''Sretno i strpljivo dalje!'', ''Bog vam dao što brže ozdravljenje'', ''Divim ti se'', ''Samo jako dalje!'', ohrabrili su je pratitelji.

Ivančica Pahor - 4 Foto: Instagram

Njezine riječi posebno su odjeknule među ženama koje prolaze sličnu životnu borbu, a Pahor je još jednom pokazala koliko je važno govoriti otvoreno o teškim temama.

Iako se suočava s izazovnim razdobljem, Ivančica ne skriva da je kroz bolest naučila cijeniti sebe na dubljoj razini – izvan fizičkog izgleda i ideala savršenstva. Upravo ta poruka o prihvaćanju i unutarnjoj ljepoti mnogima je bila snažan podsjetnik na ono što je u životu doista važno.

Ivančica Pahor - 6 Foto: Josip Moler / CROPIX

Zašto je odlučila javno progovoriti o bolesti te koje signale joj je tijelo slalo zbog kojih je osjećala da nešto nije u redu otkrila je za IN magazin. Intervju pogledajte OVDJE.

Galerija 23 23 23 23 23

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Pogledajte reakciju sina optuženog za ubojstvo oca redatelja i majke sa suđenja, javnost je zgrožena

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''